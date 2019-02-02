運動雲

> >

日職／「岱桑乾八爹！」丸佳浩大聲問候陽岱鋼

ETtoday運動雲

▲丸佳浩加盟讀賣巨人。（圖／讀賣巨人臉書粉團）

▲丸佳浩加盟讀賣巨人。（圖／讀賣巨人臉書粉團）

記者楊舒帆／綜合報導

從廣島鯉魚轉戰讀賣巨人的丸佳浩，1日首度到巨人全隊集合的春訓就很有精神，練習途中還大聲向陽岱鋼打招呼「岱桑乾八爹！」

巨人首日在宮崎練習就吸引1萬2千名觀眾，丸佳浩披上新球衣8號巨人軍戰袍訓練，戶外打擊練習68次揮棒敲出24次的安打性球，然後又到隔壁的小巨蛋做室內練習。

丸佳浩不但穿8號球衣還戴著在廣島就習慣的C型頭盔登場，「好久沒有穿球衣，穿起來比較有氣勢。」原辰德監督看著丸佳浩穿昔日自身穿過的8號戰袍說，「不就是最閃耀的8號嗎？至少我穿的時候還蠻閃耀的。餵球投手深田拓也則稱讚牠就像高橋由伸、阿部慎之助及坂本勇人一樣，重心留著的揮棒，感覺揮棒力度又加強了一點。

上午混合守備練習時，丸佳浩和龜井善行、葛雷諾（Alex Guerrero）和陽岱鋼一起在游擊區一起練習，丸佳浩接到不好接的球，自己笑了出來還發出「Yo Sha！」的感嘆，然後跟一旁的陽岱鋼說「岱桑～乾八爹！」看起來是與隊友相處相當融洽。

下午巨人軍參拜宮崎著名的青島神社，丸佳浩在祈福繪馬上寫下「日本一」、「健康」、「全勤出賽」的字樣，他希望不做改變，一邊確認，一邊做基本的訓練，重複下去。

關鍵字： 日職丸佳浩讀賣巨人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

熱門新聞

年領7億冰板凳　高富帥淪落成薪水大盜

王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

近年冬季會議重磅異動（上）　「怪力男」史丹頓降臨洋基

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

後德佬時代正解　斯洛維尼亞超級天才降臨達拉斯

近年冬季會議重磅異動（下）　水手砸2.4億美元搶坎諾

讀者回應

﻿

最新新聞

1迷你棒球慶收關　張泰山送紅包

2尼克球迷招募　厄文：只想要冠軍

3丸佳浩喊陽岱鋼「岱桑乾八爹！」

4MLB休賽季補強評比（二）美中區

5史無前例　德佬、韋德獲邀明星賽

熱門新聞

1年領7億冰板凳　高富帥淪薪水大盜

2王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

3冬季會議重磅異動（上）

44隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

5後德佬時代正解　天才降臨達拉斯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366