日職／「岱桑乾八爹！」丸佳浩大聲問候陽岱鋼

▲丸佳浩加盟讀賣巨人。（圖／讀賣巨人臉書粉團）

記者楊舒帆／綜合報導

從廣島鯉魚轉戰讀賣巨人的丸佳浩，1日首度到巨人全隊集合的春訓就很有精神，練習途中還大聲向陽岱鋼打招呼「岱桑乾八爹！」

巨人首日在宮崎練習就吸引1萬2千名觀眾，丸佳浩披上新球衣8號巨人軍戰袍訓練，戶外打擊練習68次揮棒敲出24次的安打性球，然後又到隔壁的小巨蛋做室內練習。

丸佳浩不但穿8號球衣還戴著在廣島就習慣的C型頭盔登場，「好久沒有穿球衣，穿起來比較有氣勢。」原辰德監督看著丸佳浩穿昔日自身穿過的8號戰袍說，「不就是最閃耀的8號嗎？至少我穿的時候還蠻閃耀的。餵球投手深田拓也則稱讚牠就像高橋由伸、阿部慎之助及坂本勇人一樣，重心留著的揮棒，感覺揮棒力度又加強了一點。

上午混合守備練習時，丸佳浩和龜井善行、葛雷諾（Alex Guerrero）和陽岱鋼一起在游擊區一起練習，丸佳浩接到不好接的球，自己笑了出來還發出「Yo Sha！」的感嘆，然後跟一旁的陽岱鋼說「岱桑～乾八爹！」看起來是與隊友相處相當融洽。

下午巨人軍參拜宮崎著名的青島神社，丸佳浩在祈福繪馬上寫下「日本一」、「健康」、「全勤出賽」的字樣，他希望不做改變，一邊確認，一邊做基本的訓練，重複下去。