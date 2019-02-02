運動雲

> >

亞足賽／南野拓實攻門本屆首進球　也破卡達608分鐘未失球紀錄

ETtoday運動雲

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達，南野拓實進球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃決賽,日本vs卡達，南野拓實進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃決賽2月1日晚間10點正式開踢，問鼎第五冠的日本對上力拼首冠的卡達，雙方都要創造歷史，最終卡達3比1捧下隊史首冠，小組賽一路踢上來，只在決賽被南野拓實踢進一球，不僅創下隊史紀錄，也創下亞洲盃紀錄。

卡達從小組賽第一場比賽至今，先是2比0擊敗黎巴嫩、6比0大勝朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，16強賽則是以1比0擊退伊拉克後，8強賽1比0擊敗奪冠熱門的南韓，4強賽更是4比0大勝地主阿聯，一球都沒有丟掉。

▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。 阿里進球。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。 阿里進球（圖／達志影像／美聯社）

卡達6場全勝0失球闖進決賽，也創下亞洲盃的紀錄，在決賽對上四屆冠軍的日本時，射手榜第一的阿里(Almoez Ali)一記倒掛金鉤攻破日本大門，直到下半場第69分鐘，日本小組配合大迫勇也傳給南野拓實，南野拓實門前右腳輕推進球，也是他本屆的首顆進球。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達，南野拓實進球 。（圖／達志影像／美聯社）

據亞足聯資料，卡達本屆累積6小時8分鐘沒有失掉任何一球的紀錄，南野拓實的進球也打破這項紀錄，但7場比賽結束狂轟19球，只被踢進這唯一一球，最後直接捧下首冠，大黑馬卡達不只是首闖四強就闖決賽捧冠，阿里的9顆進球更是打破亞洲紀錄，卡達問鼎2022年世界盃的決心就此展開。

日本過去四次闖進決賽，都順利收下冠軍，本屆也成為無功而返的一次。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。 Abdelaziz Hatim進球（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一南野拓實卡達
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

亞足賽／阿里倒掛金鉤破日本王座奪還　卡達3比1創歷史奪首冠

熱門新聞

年領7億冰板凳　高富帥淪落成薪水大盜

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

後德佬時代正解　斯洛維尼亞超級天才降臨達拉斯

又出糗？柯瑞忙搶籃板遭隊友在頭上飛扣　急蹲低雙手抱頭

湖人追AD提5套交易方案　波波維奇勸鵜鶘總管「不要屈服」

亞足賽／阿里倒掛金鉤破日本王座奪還　卡達3比1創歷史奪首冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1卡達阿里獨進9球獲金靴破亞洲紀錄

2南野拓實破卡達608分鐘未失球紀錄

3卡達奪冠秘密　ASPIRE製造

4連莊明星賽MVP　羅興樑神射亮眼

5日本奪冠夢碎　森保一無緣創紀錄

熱門新聞

1年領7億冰板凳　高富帥淪薪水大盜

24隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

3後德佬時代正解　天才降臨達拉斯

4柯瑞遭隊友在頭上飛扣急蹲低抱頭

5波波勸鵜鶘總管不要屈服於湖人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

【社畜時代】每年等領年終 既期待又怕受傷害...｜EP.129
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366