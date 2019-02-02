亞足賽／南野拓實攻門本屆首進球　也破卡達608分鐘未失球紀錄

▲ 亞洲盃決賽,日本vs卡達，南野拓實進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃決賽2月1日晚間10點正式開踢，問鼎第五冠的日本對上力拼首冠的卡達，雙方都要創造歷史，最終卡達3比1捧下隊史首冠，小組賽一路踢上來，只在決賽被南野拓實踢進一球，不僅創下隊史紀錄，也創下亞洲盃紀錄。

卡達從小組賽第一場比賽至今，先是2比0擊敗黎巴嫩、6比0大勝朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，16強賽則是以1比0擊退伊拉克後，8強賽1比0擊敗奪冠熱門的南韓，4強賽更是4比0大勝地主阿聯，一球都沒有丟掉。

▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。 阿里進球。



卡達6場全勝0失球闖進決賽，也創下亞洲盃的紀錄，在決賽對上四屆冠軍的日本時，射手榜第一的阿里(Almoez Ali)一記倒掛金鉤攻破日本大門，直到下半場第69分鐘，日本小組配合大迫勇也傳給南野拓實，南野拓實門前右腳輕推進球，也是他本屆的首顆進球。

據亞足聯資料，卡達本屆累積6小時8分鐘沒有失掉任何一球的紀錄，南野拓實的進球也打破這項紀錄，但7場比賽結束狂轟19球，只被踢進這唯一一球，最後直接捧下首冠，大黑馬卡達不只是首闖四強就闖決賽捧冠，阿里的9顆進球更是打破亞洲紀錄，卡達問鼎2022年世界盃的決心就此展開。

日本過去四次闖進決賽，都順利收下冠軍，本屆也成為無功而返的一次。