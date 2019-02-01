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亞足賽／阿里倒掛金鉤破日本王座奪還　卡達3比1創歷史奪首冠

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▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。 Abdelaziz Hatim進球（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃決賽2月1日晚間10點正式開踢，問鼎第五冠的日本對上力拼首冠的卡達，雙方都要創造歷史，最終卡達靠著射手榜第一的阿里(Almoez Ali)先攻破日本大門，南野拓實雖追回一球，卡達仍以3比1捧下隊史首冠。

日本和卡達過去8次交手繳出4平各有2勝，本場排出熟悉的4231陣型，4顆進球王大迫勇也先發上陣，11人全都旅歐的陣容，上半場第1分鐘大迫勇也就有進攻機會但先犯規，第4分鐘大迫勇也起腳偏了，第5分鐘原口元氣右傳堂安律漏了，第7分鐘日本自由球，冨安健洋沒頂到。

▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。阿里進球。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達 。阿里(Almoez Ali)進球（圖／達志影像／美聯社）

第8分鐘卡達反攻，但被日本斷球，海多斯（Hasan Al Haydo）遭酒井宏樹絆倒，11開自由球先被清出，第12分鐘阿里禁區倒掛金鉤，權田修一反應不及，也是他本屆的第9顆進球，打破亞洲盃紀錄，日本0比1落後，下一分鐘阿里想再帶球，吉田麻也先清出底線，第19分鐘堂安律禁區帶球先被斷。

日本頻頻搶攻苦無機會，第27分鐘哈特姆（Abdelaziz Hatim）抓住空擋一腳遠射，漂亮弧線掃進球門，日本0比2落後，第30分鐘堂安律自由球打在人牆，大迫勇也帶球往前遭干擾，阿爾希布（AI Sheeb）先把球抱下，第35分鐘卡達一波快攻海多斯起腳撞柱，第42分鐘南野拓實傳給大迫勇也，先被清掉，第43分鐘原口元氣吊中給大迫勇也可惜太遠，上半場日本0比2。

▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達。阿菲夫罰球進球。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達。阿菲夫（ Akram Afif）罰球進球（圖／達志影像／美聯社）

下半場第49分鐘，大迫勇也底線起腳先被化解，日本角球吉田麻也頂飛了，第53分鐘南野拓實左路想起腳先被擋，55分鐘冨安健洋右路單刀先被阿爾希布守住，第56分鐘卡達快攻哈特姆中路起腳飛了，第64分鐘堂安律助攻武藤嘉紀但頂飛，65分鐘冨安健洋頭槌再偏，第69分鐘日本小組配合大迫勇也傳給南野拓實，南野拓實門前右腳輕推進球，也是他本屆首顆進球，日本1比2。

▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達，南野拓實進球 。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達，南野拓實進球 。（圖／達志影像／美聯社）

南野拓實的進球也打破卡達一路0失球紀錄，73分鐘長友佑都傳給武藤嘉紀但門前頂飛，78分鐘南野拓實救球回傳，吉田麻也給到堂安律起腳再被擋，78分鐘哈特姆單刀起腳飛了，卡達開角球經VAR認定，吉田麻也禁區手球吞黃牌，卡達獲得點球，由阿菲夫（ Akram Afif）操刀破門，權田修一撲錯邊，卡達3比1領先。

第89分鐘柴崎岳開自由球，吉田麻也門前補頂卻偏了，傷停補時日本頻頻搶攻，卻都未能破門，終場卡達以3比1收下勝利。卡達本屆可謂是最大黑馬，首度闖進四強就殺到決賽，再以3比1擊敗日本，首度勇奪亞洲盃冠軍，不但創下隊史紀錄，日本王座奪還（重回冠軍）的心願也就此被擊落。

▲▼ 亞洲盃決賽,日本vs卡達。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一南野拓實卡達
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