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被網球耽誤的籃球員？　基里奧斯的跨界靈魂

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▲▼ 基里奧斯。（圖／CFP）

▲從基里奧斯的穿著能看出他對籃球的熱愛。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「澳洲小屁害」基里奧斯(Nick Kyrgios )擁有絕佳網球天賦，但在場上擺爛、碎嘴等爭議不斷，沒能打出符合期待的成績，而他也不諱言自己其實對籃球非常熱愛，完全就是被網球耽誤的籃球員。

基里奧斯超愛NBA更是塞爾提克死忠球迷，先前澳網開打之前，他更與厄文(Kyrie Irving)合作推出全新鞋款，大呼美夢成真。他的新戰靴上半部為 Kyrie 5，鞋底為Vapor X，整體改為更符合網球員需求的低筒。「這是我生涯最棒的時刻！」

▲▼ 基里奧斯。（圖／CFP）

▲ 基里奧斯和厄文跨界聯手推出球鞋。（圖／翻攝自推特）

下了網球場，基里奧斯更常與籃球裝扮出現。日前出席記者會他曾穿著Jordan Brand的衣服，還曾穿上韋德(Dwyane Wade)的球衣去練球，裝扮有些衝突。而在網球比賽前，他甚至會去打籃球，有違職業球員常理。 在青少年時期，他的確曾經在網球和籃球之間有過一番掙扎。

「真的是很難的決定，在澳洲長大網球是最受歡迎的運動之一，成為職業球員也更容易。」而讓教練害怕的是，他在重要比賽前竟然還會跑去打籃球。他聲稱打籃球有助於網球場上的表現，即使他的團隊並不完全認同。「籃球的移動和網球非常類似，我的體能教練和團隊要我別打太多避免受傷，但我太喜歡籃球了。」

▲▼ 基里奧斯。（圖／CFP）

關鍵字： 基里奧斯
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