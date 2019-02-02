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年領7億冰板凳　高富帥淪落成薪水大盜

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▲▼帕森斯（Chandler Parsons）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕森斯年領7億台幣卻遭球隊棄用。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

曼非斯灰熊小前鋒帕森斯（Chandler Parsons）有著「高富帥」的美名，今年年薪高達2410萬美元（約7.4億台幣），不過身手不過配不上這高額的價碼，狀況超慘甚至直接被灰熊冰起來乾脆不用。讓他從人人稱羨的高富帥，淪落到球團棄用的薪水大盜。

帕森斯在2011年第二輪第38順位被火箭選中，身為大學畢業才投入NBA的他，即便是二輪選秀的球員，但在發展較成熟且碰上火箭換血期，使得菜鳥年便有不少發揮空間，也在該年入選新秀第二陣容。

▲▼帕森斯（Chandler Parsons）。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭時期堪稱是帕森斯生涯巔峰。（圖／達志影像／美聯社）

帕森斯生涯第二年更加獲得重用，不僅場場先發，上場時間也暴增至36分鐘，場均更能砍下15.5分，其中一場還能投進2記三分外線，儼然是一名好用的「3D」球員；隔年的表現也相當類似，穩定的表現讓獨行俠在2014年開出3年4600萬美元（約14億台幣）的合約搶人，而火箭則沒有跟進，帕森斯順利轉投靠同州勁敵。

帕森斯的身價瞬間從二輪選秀年薪90萬美元（約2700萬台幣）暴漲到1470萬美元（約4.5億台幣），這是他的「富」；身高6呎10寸（約208公分）是他的「高」；白皙、深邃五官的帥氣面容不用多說，便是他的「帥」，說是集滿人生勝利組的「高富帥」一點也不誇張。

▲▼帕森斯（Chandler Parsons）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕森斯身手不如過往。（圖／達志影像／美聯社）

轉戰獨行俠後的帕森斯儘管數據有些微下滑，但還不算太嚴重，仍保有場均雙位數的得分。讓他在2016年夏天決定跳脫合約成為自由球員時，恰巧遇到「大頂薪時代」，而曼非斯這個不算大市場的球隊為了搶人，更端出大合約獻給帕森斯。

豈料帕森斯一來到灰熊後，狀態直線下滑，總是投不進、更守不住對手，完全喪失自己的優點，再加上受傷導致出賽銳減，過往一季都至少有60場的出賽，到現在連連腰斬，直接砍半成約30場左右，這也讓外界紛紛給帕森斯冠上「薪水大盜」的稱號。

帕森斯今年賽季僅為灰熊打了3場比賽，場均5.7分、1.3籃板，隨後灰熊直接將他冰在板凳上。目前傳出灰熊要把他交易，不過帕森斯2020年還有著2500萬美元（約7.7億台幣）薪水，讓這塊燙手山芋顯然相當難拋出手。

▼「高富帥」目前過著不用打球也有錢領的日子。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼帕森斯（Chandler Parsons）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰熊帕森斯Chandler Parsons
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