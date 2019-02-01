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湖人總教練華頓即將下課？　驚傳基德將接班

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▲基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲基德。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

日前就傳出湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)、總管佩林卡(Rob Pelinka)甚至詹姆斯(LeBron James)陣營等人希望撤換總教練華頓(Luke Walton)的消息。現在又有外媒爆料，接任人選很有可能是先前執教過籃網以及公鹿的傳奇控衛基德（Jason Kidd）。

本季在詹姆斯、朗多和博爾(Lonzo Ball)等人的傷兵危機當中，湖人目前27勝25敗戰績還說得過去。不過由於「一眉」戴維斯(Anthony Davis)的潛在交易，年輕核心陣容可能瀕臨瓦解。此刻《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)就爆料，基德將是下任總教練人選，球團上下可能將迎來一陣人事風波。

「日前我就聽說基德可能到湖人執教，但老闆巴斯（Jeanie Buss）但隨即出來滅火。我知道基德希望再度獲得執教機會，在費茲戴爾（David Fizdale）成為尼克教練之前，他也爭取過這個位子。但有意願，並表達有興趣執教，不代表你會獲得工作機會。」

「但據傳現在湖人已經向他聯繫，事情已經有進一步發展，現在基德可能是最熱門人選。」不過做為總教練，基德的戰績不算太亮眼累計183勝190敗，在季後賽9勝15敗。日前執教籃網時期，在一場比賽中暫停用完後，基德甚至出招要自家球員撞他，讓水灑在地板上爭取部署戰術時間。

關鍵字： 湖人基德
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