南韓亞足賽期間仍關注熱刺賽況　孫興慜：不看的話會睡不著

▲孫興慜在熱刺對上沃特福德打進關鍵進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜在亞洲盃南韓8強止步後，提前返回母隊托特納姆熱刺，首戰對上沃特福德比賽先發上陣，就進建功扳平比分，賽後接受訪問時提到，熱刺在英超和足總盃都遭遇落敗，「實在太難過了，不過賽季還很長，我們也是爭冠隊伍！」

孫興慜先是在1月13日踢完曼聯比賽後歸隊，隨著南韓在亞洲盃對上大陸、巴林、卡達都是先發上場，其中巴林更踢滿了120分鐘，之後返回熱刺三天，30日就先發出賽沃特福德，並踢進關鍵一球，幫助熱刺以2比1逆轉勝，35天內踢滿10場比賽，賽後雖出現抽筋，但應不影響下一場對上紐卡索聯的出賽。

孫興慜的回歸對熱刺至關重要，因為在他為南韓隊征戰亞洲盃期間，陣中的阿里、凱恩都受傷無法上陣，熱刺2比1擊敗富勒姆後，PK輸給了切爾西、並以0比2敗給水晶宮，球迷都希望他能夠早日回歸，果真他一回歸就成了拯救熱刺的大功臣。

孫興慜在賽後受訪時提到，自己在亞洲盃期間，仍是一直關注著熱刺的比賽，「現在到哪都可以看到英超的轉播很方便，不看的話我會睡不著，不能隨隊上場真的很難過，看到阿里在對上富勒姆的進球很開心，但他受傷了我也感到很難過。」

對於最後賽季爭冠，孫興敏認為，「我不在乎大家說最後是利物浦或是曼城，我們都會努力爭取每場積分，這才是最重要的，賽季還很長，我們也在爭冠的隊伍之中，他們都是很強的隊伍，我們也都要為第一的位置努力。」

▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜 。（圖／CFP）