運動雲

> >

35天踢10場！孫興慜首返熱刺就進球成大功臣　獲評單場最佳

ETtoday運動雲

▲▼孫興慜在熱刺對上沃特福德打進關鍵進球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫興慜在熱刺對上沃特福德打進關鍵進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜在亞洲盃南韓8強止步後，提前返回母隊托特納姆熱刺，屏在30日對上沃特福德比賽先發上陣，一上場就進建功扳平比分，最終熱刺以2比1逆轉奪勝，孫興慜也被選為單場最佳球員，賽後還出現抽筋狀況，所幸沒有大礙。

孫興慜先是在13日踢完曼聯比賽後歸隊，隨著南韓在亞洲盃對上大陸、巴林、卡達都是先發上場，其中巴林更踢滿了120分鐘，之後返回熱刺三天，就先發出賽沃特福德，在35天內共踢了10場比賽，體力消耗非常驚人，但還是能在對陣沃特福德進球。

▲▼孫興慜在熱刺對上沃特福德打進關鍵進球 。（圖／達志影像／美聯社）

熱刺對上沃特福德的比賽，第38分鐘先遭對手進球，第80分鐘費南多（fernando llorente）起腳被守門員擋下後，球打到費南多的腿形成助攻，孫興慜趁機插上左腳射門，扳平比分，7分鐘之後，費南多頭槌進球，最終熱刺以2比1逆轉勝，孫興慜也成為吹響反攻號角的關鍵人物。

賽後，《Whoscored》將孫興慜選為本場最佳球員，因為他在阿里和凱恩相繼受傷未能上場之際，重回賽場就進球建功，可說是拯救熱刺的大功臣，加上深不見底的體力，也讓《ESPN》直呼，「孫興慜的賽程實在是太瘋狂！」孫興慜賽後出現抽筋狀況，不過應該不影響下場對上紐卡索聯。

▲▼孫興慜在熱刺對上沃特福德打進關鍵進球 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 孫興慜熱刺英超亞洲盃亞足賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

熱門新聞

詹皇夢碎？鵜鶘無意與湖人進行交易　AD恐被冰到本季結束

SBL明星賽／喊話扛中鋒　蔣淯安打造快速地虎陣

SBL明星賽／「天龍對地虎」　羅興樑驕傲曾打中鋒助地虎獲勝

中職／恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

35天踢10場！孫興慜首返熱刺就進球成大功臣　獲評單場最佳

把握U23國內集訓適應戰術　秦文彥磨練視野：正選競爭激烈

讀者回應

﻿

最新新聞

1孫興慜返熱刺首場進球　獲評單場最佳

2愛國者最強武器：打球虐待身體

3超級盃男啦啦隊隊員首次登場

4把握U23國內集訓　秦文彥：競爭激烈

5劉錚連8得分上雙廣廈勝天津

熱門新聞

1鵜鶘無意與湖人進行交易　AD恐被冰

2蔣淯安領軍　打造白武士快速地虎

3SBL／羅興樑曾打中鋒助地虎獲勝

4徐展元透露12年前「火星恰」由來

5孫興慜返熱刺首場進球　獲評單場最佳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366