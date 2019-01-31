35天踢10場！孫興慜首返熱刺就進球成大功臣　獲評單場最佳

▲孫興慜在熱刺對上沃特福德打進關鍵進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜在亞洲盃南韓8強止步後，提前返回母隊托特納姆熱刺，屏在30日對上沃特福德比賽先發上陣，一上場就進建功扳平比分，最終熱刺以2比1逆轉奪勝，孫興慜也被選為單場最佳球員，賽後還出現抽筋狀況，所幸沒有大礙。

孫興慜先是在13日踢完曼聯比賽後歸隊，隨著南韓在亞洲盃對上大陸、巴林、卡達都是先發上場，其中巴林更踢滿了120分鐘，之後返回熱刺三天，就先發出賽沃特福德，在35天內共踢了10場比賽，體力消耗非常驚人，但還是能在對陣沃特福德進球。

熱刺對上沃特福德的比賽，第38分鐘先遭對手進球，第80分鐘費南多（fernando llorente）起腳被守門員擋下後，球打到費南多的腿形成助攻，孫興慜趁機插上左腳射門，扳平比分，7分鐘之後，費南多頭槌進球，最終熱刺以2比1逆轉勝，孫興慜也成為吹響反攻號角的關鍵人物。

賽後，《Whoscored》將孫興慜選為本場最佳球員，因為他在阿里和凱恩相繼受傷未能上場之際，重回賽場就進球建功，可說是拯救熱刺的大功臣，加上深不見底的體力，也讓《ESPN》直呼，「孫興慜的賽程實在是太瘋狂！」孫興慜賽後出現抽筋狀況，不過應該不影響下場對上紐卡索聯。