亞足賽／日本問鼎第五冠　運彩開盤看好勝卡達

▲大迫勇也。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

台灣時間2月1日晚間10點，將迎來亞洲盃足球賽最終決賽。「藍武士」日本將挑戰賽史第五座冠軍，而卡達則是要繼續上演黑馬奇蹟，台灣運彩也開盤看好日本奪下冠軍。

日本隊史四度闖進決賽，四次都奪冠，目前奪冠率可說100％，如果本屆在奪冠，將創下亞洲盃最多的5冠。日本陣中進球最多的，是去年在世界盃足球賽大放異彩的旅德前鋒大迫勇也。他在對上伊朗的4強戰也攻進2求，目前累計4顆進球。 而在前場盤帶突破、分球表現亮眼的南野拓實還未收獲進球，本戰是最後的機會。

台灣運彩提供不讓分賠率，日本1.95倍、卡達3.00倍、和局2.90倍。讓分賠率則是日本讓1球4.00倍、卡達受讓1球1.55倍、和局3.20倍。大小則是大2.5賠率2.30倍、小2.5賠率1.40倍。

卡達從小組賽第一場比賽至今，還未掉過任何1球，先是2比0擊敗黎巴嫩、6比0大勝朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，16強賽則是以1比0擊退伊拉克後，8強賽1比0擊敗奪冠熱門的南韓，4強賽更是4比0大勝地主阿聯，一球都沒有丟掉。

而且目前賽會進球王，就在卡達陣中。22歲的阿里(Almoez Ali)目前以8顆進球領先群雄，幾乎篤定拿下賽會金靴獎殊榮，第二名的大迫勇也等人以4球次之有段不小的差距。

▲阿里。（圖／CFP）