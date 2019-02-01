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中職／萊夯肉獅迷同樂會元宵節登場　P!SCO開場演出

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體育中心／綜合報導

統一獅有你真好同樂會2月16日將在台南棒球場外廣場舉行，今年邀請P!SCO一起共襄盛舉，將在當天活動擔任開場嘉賓，為選手及球迷帶來將30分鐘表演，陪伴球迷一起歡度最好玩萊夯肉活動。

有你真好同樂會是獅迷最期待與選手互動年度盛會，今年度統一獅也特別規劃不一樣類型活動，首度舉辦「萊夯肉」獅迷同樂會，限量400組名額，早在開放報名訂購當日15分鐘內，搶購一空。

今年用「萊夯肉主題活動」，統一獅教練團、選手及Ｕni Girls女孩也將一起參與活動，和球迷近距離一起烤肉。

從2016年起，統一獅有你真好同樂會結合音樂主題舉辦，2016年邀請陳大天及阿達、2017年邀請台語金曲歌王謝銘佑、2018年邀請南拳媽媽，而今年邀請P!SCO一起共襄盛舉，將在當天活動擔任開場嘉賓，為選手及球迷帶來將30分鐘表演，陪伴球迷一起歡度最好玩萊夯肉活動。

今年萊夯肉主題活動入場券也預計在2月11日透過黑貓宅急便寄出，當天活動也特別規劃統一獅實戰球衣超值福袋活動，將在當日10點開放球迷投籤，凡當日蒞臨現場想要購買球迷都可參加，每人限索取購買籤一張，當天萊夯肉烤肉活動預計在下午1點30分正式開放進場，11點開始贈品兌換及遊戲攤位。

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