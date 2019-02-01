運動雲

> >

亞足賽／平亞洲紀錄不重要　卡達射手要更專注戰日本拚冠

ETtoday運動雲

▲亞洲盃,卡達,阿里(Almoez Ali)。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿里認為數據不重要，自己需更專注在最後決戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽結束後，來自卡達的22小將阿里(Almoez Ali)本屆踢進8球追平亞洲紀錄，更助隊闖進冠軍戰，但是對於數據他並不在乎，「我很幸運，但我只是順其自然踢進球，我很高興帶給家人、球迷快樂，但現在我必須更加專注去面對日本，拼下更重要的目標。」

卡達在本屆亞洲盃中，小組賽先後以2比0擊敗黎巴嫩、6比0血洗朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，以小組第一出線，接著16強以1比0淘汰伊拉克，8強面對擁有亞洲一哥孫興慜的南韓，同樣也是1比0爆冷勝出，來到4強遭遇有地主優勢的阿聯，更是狂進4球勝出，以6場全勝0失球之姿挺進冠軍戰，卡達也成為亞洲盃歷史上第一支6場比賽都完封對手的球隊。

▲卡達阿里。（圖／CFP）

▲卡達決賽將對上日本。（圖／CFP）

其中又以踢進8球追平1996年金靴獎伊朗球員戴伊(Ali Daei)紀錄的阿里表現最令人驚豔、並穩居射手榜第一，「能取得進球我很開心，但對我來說那並不代表什麼，因為我們有更遠大的目標，我現在必須更加專注踢球才有辦法達成。」

挺進冠軍戰已然寫下卡達隊史紀錄，不過這群「栗色軍團」還不滿意，期盼能更加證明自身價值，阿里說，「現在數據並不重要，你可能今天1比0贏球，明天就以0比3輸球，接下來才是最重要的，決賽我們會更有耐心，忘記過去的一切，因為只有那樣我們才能贏得最終的勝利。」

亞洲盃最後決賽日本大戰卡達，將在台灣時間2月1日晚間10點登場。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足卡達男足阿里
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

推薦閱讀

亞足賽／卡達射手6場轟8球　追平亞洲紀錄有望再刷新

亞足賽／首度闖決賽6場全勝0失球　卡達首開完封紀錄

亞足賽／0失球是爭冠關鍵　卡達主帥：挑戰日本的武器

亞足賽／日本與卡達爭冠　代表重視青訓的成功

熱門新聞

林書豪教他耐心與沉著　楊恩感激：就算分開也會一直聯絡

願當替補因懂得犧牲　林書豪談交易：90%擔心的事不會發生

波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇　尼克換回史密斯、小喬丹等3將

我與球迷還想看你打球　安東尼一句話讓韋德再戰一季

拼勁、思維還有？亞足賽給台足一課　下剋上何時也成「黑馬」

詹皇夢碎？鵜鶘無意與湖人進行交易　AD恐被冰到本季結束

讀者回應

﻿

最新新聞

1外媒曝詹皇將復出戰快艇

2阿聯指卡達兩球員不符參賽資格

3追平紀錄不重要　卡達射手專注拚冠

4波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇

5感謝豪哥指導　楊恩：分開也會聯絡

熱門新聞

1感謝豪哥指導　楊恩：分開也會聯絡

2豪哥談交易：90%擔心的事不會發生

3波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇

4安東尼一句話讓韋德再戰一季

5亞足賽給台足一課　下剋上何時成黑馬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366