亞足賽／平亞洲紀錄不重要　卡達射手要更專注戰日本拚冠

▲阿里認為數據不重要，自己需更專注在最後決戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽結束後，來自卡達的22小將阿里(Almoez Ali)本屆踢進8球追平亞洲紀錄，更助隊闖進冠軍戰，但是對於數據他並不在乎，「我很幸運，但我只是順其自然踢進球，我很高興帶給家人、球迷快樂，但現在我必須更加專注去面對日本，拼下更重要的目標。」

卡達在本屆亞洲盃中，小組賽先後以2比0擊敗黎巴嫩、6比0血洗朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，以小組第一出線，接著16強以1比0淘汰伊拉克，8強面對擁有亞洲一哥孫興慜的南韓，同樣也是1比0爆冷勝出，來到4強遭遇有地主優勢的阿聯，更是狂進4球勝出，以6場全勝0失球之姿挺進冠軍戰，卡達也成為亞洲盃歷史上第一支6場比賽都完封對手的球隊。

▲卡達決賽將對上日本。（圖／CFP）



其中又以踢進8球追平1996年金靴獎伊朗球員戴伊(Ali Daei)紀錄的阿里表現最令人驚豔、並穩居射手榜第一，「能取得進球我很開心，但對我來說那並不代表什麼，因為我們有更遠大的目標，我現在必須更加專注踢球才有辦法達成。」

挺進冠軍戰已然寫下卡達隊史紀錄，不過這群「栗色軍團」還不滿意，期盼能更加證明自身價值，阿里說，「現在數據並不重要，你可能今天1比0贏球，明天就以0比3輸球，接下來才是最重要的，決賽我們會更有耐心，忘記過去的一切，因為只有那樣我們才能贏得最終的勝利。」

亞洲盃最後決賽日本大戰卡達，將在台灣時間2月1日晚間10點登場。