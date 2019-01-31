運動雲

> >

SBL明星賽／「天龍對地虎」　羅興樑驕傲曾打中鋒助地虎獲勝

ETtoday運動雲

▲SBL第16季超級明星對抗賽，SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

▲白武士隊長（圖左）蔣淯安與（圖右）榮譽隊長羅興樑。（圖／記者杜奕君攝）

記者潘泓鈺／新北報導

第16季SBL明星賽採取「雙隊長選秀制」，白武士隊長蔣淯安與榮譽隊長羅興樑所選擇的成員大多都是由後衛所組成，與前鋒為主的黑武士形成另類的「天龍對地虎」。羅興樑表示，誰說後衛就不能打內線，第6季的「天龍地虎對抗賽」他就打過中鋒，且最後還是由地虎隊帶走勝利。

「明星賽就是一場show、一個嘉年華，球員要在這個時候把不同的東西秀給支持你們的球迷，」羅興樑說道，「除了展現平常無法在場發揮的球技外，還要顧及現場氣氛、球迷的期待，要試著利用這個沒有勝負壓力的時候與球迷拉近距離。」

人氣第2高的蔣淯安與羅興樑共同擔任白武士隊長，象徵中華男籃後衛傳承，兩人一起挑出來的隊友為蘇翊傑、洪志善、張博勝、林韋翰、林書緯、陳堅恩、于煥亞、簡偉儒、梅奧（O.J. Mayo）、塞瑟夫（Ihor Zaystev）、賈西亞（Charles Garcia），除了塞瑟夫、賈西亞以及尚未公佈的教練推薦其餘8人都是後衛，就連將領兵白武士的周俊三教練球員時期都是後衛。

拿過第1、2季明星賽MVP的羅興樑表示，誰說後衛就不能打前鋒、前鋒就不能打後衛，自己最難忘的一次明星賽就是第6季的「天龍地虎對抗賽」，地虎隊身高最矮的簡明富僅163公分，天龍隊最高的事202公分林煥超，當時183公分的羅興樑也被調去打中鋒，而且最終是由地虎隊獲勝。

▲SBL第16季超級明星對抗賽，SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

▲SBL明星賽選秀直播，（左起）黃泓瀚、錢薇娟、蔣淯安、羅興樑。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： SBL明星賽蔣淯安羅興樑白武士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

熱門新聞

台灣隊長19年！彭政閔看到「卸下球員」淚崩　哽咽宣布929引退：起床就後悔

哈登買犯再次刷新想像　三分線向前「蛙跳」全場看傻

中職／恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

日職／王柏融春訓首度練打用5分力　61球狂敲33安還有3轟

洋基不爭馬查多　要為沙巴西亞準備「第6號先發」備胎

到強隊坐板凳領冠軍戒很容易　卡特：但這麼做我內心就死了

讀者回應

﻿

最新新聞

1超級盃男啦啦隊隊員首次登場

2把握U23國內集訓　秦文彥：競爭激烈

3劉錚連8得分上雙廣廈勝天津

4

5曾進U16　身高192cm謝朋龍感受踢球節奏

熱門新聞

1引退！彭政閔淚崩15秒：起床就後悔

2哈登三分線向前「蛙跳」買犯

3徐展元透露12年前「火星恰」由來

4王柏融5分力　打擊率5成12還有3轟

5洋基要為沙胖準備第6號先發備胎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

19年歷經風雨！彭政閔落淚　轉換身份幫助球員

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366