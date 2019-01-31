SBL明星賽／「天龍對地虎」　羅興樑驕傲曾打中鋒助地虎獲勝

▲白武士隊長（圖左）蔣淯安與（圖右）榮譽隊長羅興樑。（圖／記者杜奕君攝）

記者潘泓鈺／新北報導

第16季SBL明星賽採取「雙隊長選秀制」，白武士隊長蔣淯安與榮譽隊長羅興樑所選擇的成員大多都是由後衛所組成，與前鋒為主的黑武士形成另類的「天龍對地虎」。羅興樑表示，誰說後衛就不能打內線，第6季的「天龍地虎對抗賽」他就打過中鋒，且最後還是由地虎隊帶走勝利。

「明星賽就是一場show、一個嘉年華，球員要在這個時候把不同的東西秀給支持你們的球迷，」羅興樑說道，「除了展現平常無法在場發揮的球技外，還要顧及現場氣氛、球迷的期待，要試著利用這個沒有勝負壓力的時候與球迷拉近距離。」

人氣第2高的蔣淯安與羅興樑共同擔任白武士隊長，象徵中華男籃後衛傳承，兩人一起挑出來的隊友為蘇翊傑、洪志善、張博勝、林韋翰、林書緯、陳堅恩、于煥亞、簡偉儒、梅奧（O.J. Mayo）、塞瑟夫（Ihor Zaystev）、賈西亞（Charles Garcia），除了塞瑟夫、賈西亞以及尚未公佈的教練推薦其餘8人都是後衛，就連將領兵白武士的周俊三教練球員時期都是後衛。

拿過第1、2季明星賽MVP的羅興樑表示，誰說後衛就不能打前鋒、前鋒就不能打後衛，自己最難忘的一次明星賽就是第6季的「天龍地虎對抗賽」，地虎隊身高最矮的簡明富僅163公分，天龍隊最高的事202公分林煥超，當時183公分的羅興樑也被調去打中鋒，而且最終是由地虎隊獲勝。

▲SBL明星賽選秀直播，（左起）黃泓瀚、錢薇娟、蔣淯安、羅興樑。（圖／記者杜奕君攝）