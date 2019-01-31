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要組最強中華隊！國際賽由中職包了　與棒協3協議曝光

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▲體育署、職棒及棒協簽合作協議書 。（圖／記者歐建智攝）

▲體育署、職棒及棒協簽合作協議書 。（圖／記者歐建智攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒與中華棒協終於針對世界12強棒球賽、2020東京奧運中華成棒隊組成達成協議，31日在體育署召開合作協議書簽署記者會，中職會長吳志揚宣布，確定與棒協達成共識，12強賽中華隊「組、訓、參賽」全由中職負責，棒協仍有主辦賽事的權利，但之後的一級賽事，全由中職主導。

為備戰2020年東京奧運以及未來一級國際賽事，中職吳志揚會長與中華棒協理事長辜仲諒凝聚共識，以組成最佳國家隊為目標，經過多次溝通與協調，獲得中職四球團支持後，達成中職、棒協合作協議內容。

完整協議如下：

一，本屆12強在台灣舉辦是棒協和世界棒壘總會長年合作努力之辛勞成果，因此將由棒協主辦，中職全力提供協助，雙方力求賽事圓滿。

二、世界12強國家隊組、訊、參賽由中職負責，並在中職主導規劃下，與棒協及體育署共組選訓委員會，向教育部體育署報備完成國家隊組成相關程序，組成最強國家代表隊陣容。

三，對於未來一級國際賽事（如世界棒球經典賽、世界棒球12強、奧運會以及該賽事資格賽由職業選手之相關國際比賽）之組、訓、賽（包括參賽以及主辦比賽）皆由中職負責，棒協將全面配合之方向發展。

吳志揚會長積極與棒協溝通協調，目標在於整合國內棒球資源，為中職以及台灣棒球創造更穩定的發展，這次充分整合成功，吳志揚對於協議成果感到相當欣慰，也感謝辜仲諒居中努力付出。

吳志揚強調，接下來責任重大，除了將與棒協持續溝通合作細節，將於年後迅速啟動選訓會議、情蒐等作業，並與球員工會溝通討論，期望全力爭取好成績，達成全國球迷的期望。

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