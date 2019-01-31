SBL／「黑武士」黃泓瀚對抗「白武士」蔣淯安　選秀分隊「天龍對地虎」

▲第16季SBL明星賽選秀。（圖／記者杜奕君攝）

記者潘泓鈺／新北報導

第16季SBL明星賽首次採用雙隊長選秀制，黑武士由人氣王黃泓瀚搭配榮譽隊長錢薇娟，白武士則是第二高票蔣淯安搭配羅興樑，並在《ETtoday新聞雲》直播選秀。黑武士陣容以長人為主，白武士則是後衛群為主，形成另類的「天龍地虎對抗賽」。

以全能身手著稱的中華女籃傳奇球星錢薇娟，與本屆球迷票選人氣王，新生代控球前鋒黃泓瀚搭配帶領黑武士，「神奇老爸」羅興樑與蔣淯安擔任白武士隊長，象徵中華男籃傳奇後衛傳承。

本次黑、白武士總教練分別由上半季例行賽第1、2名的金酒執行教練吳俊雄、台啤總教練周俊三擔綱，兩隊教練將能夠從母隊各選兩名球員進入2月16日桃園巨蛋開打的明星賽，而先發5人除了隊長之外，其餘4人將由教練決定。

【黑武士】隊長：黃泓瀚 榮譽隊長：錢薇娟 總教練：吳俊雄

呂政儒、蔡文誠、簡浩、張宗憲、成力煥、郭昭男、林郅為、陳冠全、米歇爾（Tony Mitchell）、愛德（Edvinas Seskus）、天使（Angel Nunez）（教練推舉兩位）

【白武士】隊長：蔣淯安 榮譽隊長：羅興樑 總教練：周俊三

蘇翊傑、洪志善、張博勝、林韋翰、林書緯、陳堅恩、于煥亞、簡偉儒、梅奧（O.J. Mayo）、塞瑟夫（Ihor Zaystev）、賈西亞（Charles Garcia）（教練推舉兩位）