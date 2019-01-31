AD出走驚動州政府、參議員強力留人　無奈心意已決

▲戴維斯要走人驚動參議員出來留人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)向球隊提出交易一事，瞬間引爆整個NBA關注，許多球隊已經開始著手準備搶人大戰，除了聯盟熱議之外，「一眉哥」想要出走也驚動鵜鶘所處的路易斯安那州政府，甚至連參議員都出來幫忙做挽留，但也無奈表示戴維斯已經不想留在鵜鶘了。

作為聯盟頂級球星，戴維斯的影響力也是非同凡響，只要他離開鵜鶘勢必會讓整個NBA版圖產生巨變，加上他所處的鵜鶘為小市場球隊，他的一舉一動也影響著紐奧良當地的經濟。每個人都知道若失去戴維斯，那將是整個紐奧良以及路易斯安那州重大損失，對此當地的參議員卡西迪(Bill Cassidy)也主動聯絡鵜鶘老闆班森(Tom Benson)問他需不需要幫忙，並且願意幫助他留下戴維斯。

不過卡西迪得到的結果卻相當失望，他認為戴維斯離開已成定局，「我跟班森聊過了，他表示願意滿足戴維斯的任何條件，但是戴維斯要的是些不同的東西。我認為他已經做出決定，確定不會留在紐奧良了。」

雖然戴維斯目前看來也確定不會有任何回心轉意的念頭，但卡西迪仍鼓勵了路一絲安納州的球迷，「要把沮喪化為對未來希望，紐澳良聖徒很強，希望鵜鶘能盡快重建成功，這座城市的體育氛圍仍相當熱烈。」不過這個月對於紐奧良來說確實相當痛苦，先前的NFL冠軍賽中，聖徒就敗給了洛杉磯公羊，現在湖人又要搶人可說雪上加霜。

▲戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）