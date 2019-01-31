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諾威斯基任新秀世界隊教練　要唐西奇自己爭取上場時間

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▲獨行俠看板球星諾威斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠看板球星諾威斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)在31日對上尼克之戰7投5中砍下本季新高的14分，助隊以114比90獲勝，同時他將在今年明星賽的新秀對抗賽首度擔任教練領軍隊友唐西奇(Luka Doncic)所在的世界隊，並放話他需要自己取爭取上場時間。

諾威斯基在賽前受訪時表示，「我希望自己不只是去那裡握手跟簽名而已，而是可以真的去執教，如果真的讓我執教，我會讓球隊打很多檔拆並且投大量三分球，打出快速的攻防轉換給球迷一場好比賽。」他的隊友唐西奇在得知諾威斯基擔任教練後還開玩笑的發文表示要他不要對自己大吼，諾威斯基也轉發這條推特要他自己爭取上場時間，顯示兩人的好交情。

同樣的情況也發生在美國隊身上，厄文(Kyrie Irving)也將執教自己的隊友坦圖(Jayson Tatum)，坦圖對此表示，「我很期待，我不會覺得自己入選是理所當然的，我很感激有這個機會，厄文當教練會很酷，他會讓我隨心所欲的在場上做我想做的事。」

2015年起NBA將明星賽中的新秀對抗賽改為世界隊對上美國隊，4年的對戰由世界隊取得3勝1敗的優勢，以往兩隊的教練都由明星賽教練的助理教練，今年首次於現役球星擔任，這場比賽將在2月16日舉行。

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲厄文（Kyrie Irving）將擔任美國隊主帥。（圖／CFP）

關鍵字： NBA諾威斯基唐西奇
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