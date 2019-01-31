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愛情長跑14年　納達爾傳去年訂婚今年步入禮堂

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▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

身為網壇四大天王中唯一還沒有結婚的單身男子，據西班牙雜誌《HOLA!》爆料，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)其實已在去年五月，和愛情長跑14年的女友西絲卡(Maria Francisca Perello)訂婚，婚禮可能將在今年秋天舉行。

小兩口預計是納達爾去年在羅馬大師賽拿下第八座羅馬大師賽前後訂婚。納達爾和西絲卡自2005年開始交往，一同度過法網11連霸的生涯高峰，其他大滿貫賽事也奪下6座冠軍，17冠名列史上第二僅次20冠的費德勒。

納達爾是四大天王中「脫單」的最後一人，費德勒在2009年與曾是職業選手的米爾卡(Mirka Federer)結婚，各有男女1對雙胞胎。現任球王喬科維奇(Novak Djokovic)則是在2014年結婚，孩子男女各1，穆雷(Andy Murray)2015年結婚有兩個女兒。

據說納達爾的婚禮將在今年秋天，於他的家鄉西班牙馬約卡島舉行。西絲卡個性低調不僅鮮少在媒體面前露面，出現在納達爾的比賽場邊的頻率也不高。她擔心若與他隨行征戰，可能影響他對比賽的專注。「他在比賽時需要自己的空間。」

▲▼ 納達爾女友西絲卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾女友西絲卡。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 納達爾
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