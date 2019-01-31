米歇爾改善高難度投籃惡息　近10場均30分走出撞牆期

▲爵士米歇爾（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

爵士二年級生米歇爾（Donovan Mitchell）上季表現搶眼，一度與七六人西蒙斯（Ben Simmons）被列入新人王大熱門，但他本季投籃命中率下降，被外界熱議遭遇撞牆期。經一半球季後，米歇爾近10場做出調整，繳出場均30分，投籃命中率由42.4％回升為46.9%。根據《ESPN》報導，米歇爾表示他季初太喜歡挑戰困難投籃是造成命中率下滑主因，現已調整更簡單的打法，他表現也因此提升。

米歇爾表示，「我現在打得比較簡單一點，季初我的投籃都很勉強，因為我當時喜歡挑戰困難的投籃，認為那樣才是正確的出手，但現在我讓自己打得簡單許多，我被對手針對也是一個原因，本季不像去年那樣靜悄悄的就可打出好成績，每個人都會特別針對你做出防守。」

米歇爾上季繳出20.5分、3.7籃板、3.7助攻、1.5抄截表現，除了入選上季新秀第一隊，更率隊殺入季後賽第二輪才遭火箭擊敗。他本季場均數據雖仍可繳出22.5分、3.8籃板、4助攻、1.6抄截表現，但三分球命中率與二分球命中率皆下滑，也遭質疑碰到撞牆期。

米歇爾在改善愛挑戰困難投籃的壞毛病後，近10場他表現非常火燙，場均繳出30.4分、6.1助攻，得分與助攻都超過本季平均，爵士近10場也拿下8勝2敗戰績。

▼季初太愛挑戰困難投籃成米歇爾撞牆期主因。（圖／CFP）