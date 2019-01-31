台灣隊長19年！彭政閔看到「卸下球員」淚崩　哽咽宣布929引退：起床就後悔

體育中心／台北報導

中職標竿、也是中信兄弟精神領袖的41歲球星「恰恰」彭政閔，30日在球團安排下宣布退休，才開口念聲明稿「今年我將卸下球員身份」，當場泛淚暫停15秒，哽咽說看到新人輩出、缺乏舞台，決定讓出舞台，提前在今年退休，「2016年開始就有這個想法，但每次都會後悔，像今天起床就後悔了。」上萬恰迷看得難過，紛紛淚讚「職棒有你真好」、「恰恰永遠是台灣隊長」「謝謝你，因為你我才喜歡上棒球」。

2001年加入中職以來，彭政閔搖身成為招牌球星，19年職棒球員生涯將在今年落幕，媒體大陣仗聯訪，他首度對著麥克風架講話，穿著訂製的全套藍色西裝，一登場就緊張地從口袋拿出小抄聲明稿，一念出「今年球季結束後，我將卸下球員身份」關鍵字後，再也忍不住淚水，不停在眼眶裡打轉，情緒崩潰說不下去，現場離情依依，令人鼻酸。

▲彭政閔拿小抄念完「卸下球員身分」淚崩，崩潰暫停15秒。（圖／記者林敬旻攝）



彭政閔暫停了15秒後，哽咽地說道，「往後日子我會繼續專研自己的專業，把自己所學奉獻給愛棒球的球員和球迷朋友。」落下了男兒淚，就算他在家看了很多次聲明稿，到了現場心情混亂，一看到「卸下球員身分」幾個字，感覺突然上來，「或許打球真的比較簡單，都30年了，突然卸下身分，內心不安」，但也已經準備好要努力向前。

歷經19年多次起伏，彭政閔忍住淚水，勉強念完聲明，宣布今年打完就要提前引退，告別招牌「23號球衣」，也就是說，今年120場例行賽場場都在倒數，對球迷來說，看一場少一場，恰恰則說，對他來說則是「打一場少一場」。中信兄弟計畫在9月25日到29日安排引退周，引退賽時間是9月29日在台中洲際球場，兄弟主場，如果有爭季後賽機會或打進季後賽，才有機會在看到彭政閔出賽。

▲彭政閔宣布929引退，打完最後一季「下台一鞠躬」。（圖／記者林敬旻攝）



▲被封台灣隊長！彭政閔19年職棒生涯締造不少驚人紀錄。（資料照／記者季相儒攝）



「時間差不多了！」恰恰說，中職維持4隊11年，從2001年開始他每年都維持著3成打擊率，直到2017年打擊率單季打擊率才降至2成99，這幾年看到很多年輕球員、學弟們有實力卻沒機會，心裡替他們感到可惜，「感覺自己時間到了，也應該可以…可以完成一個責任。」這幾年因傷減少上場，影響了生涯數據。從2016年開始就有退休的想法，但每次都後悔，「像今天起床就後悔了！」

要打到40歲不容易，已經41歲的恰恰語重心長建議，年輕球員自己要知道自己在球隊的價值，扮演什麼角色，這樣才有有機會跟人競爭，要做跟別人不一樣，如果設定角色跟球隊設定的不一樣，就永遠無法上場機會，沒有上場就沒有舞台，什麼都沒有了。

彭政閔提前退休，立下的「四大障礙」包括千安百轟200盜、明星賽人氣王14連霸、五度拿下打擊王連續16年、打擊率破3成，紀錄驚人，就像火星人才辦得到，因此讓他獲得「火星恰」的封號。