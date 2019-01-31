運動雲

> >

SBL明星賽分隊將揭曉！黃泓瀚、蔣淯安陷入搶隊員大戰

ETtoday運動雲

▲SBL直播預告。（圖／業務用）

活動小組／綜合報導

全台最沸騰的籃球賽事「SBL超級明星對抗賽」即將開打，最夢幻的陣容已於29日投票結束後誕生啦！31日下午5點邀請兩位台灣籃球界的傳奇嘉賓，帶領人氣最旺的球員黃泓瀚、蔣淯安上演搶隊友大戰，鎖定ETtoday平台直播，並且抽出參加明星賽投票的中獎網友，送你去看2019 SBL超級明星對抗賽！

「SBL超級明星對抗賽」人氣球員票選揭曉！球迷熱情力挺將人氣票選總投票數衝破18萬。最終24名夢幻陣容終於誕生，台啤球員擁有超高人氣，一口氣由黃泓瀚、蔣淯安拿下人氣投票冠亞軍，喜愛他們的球迷千萬別錯過今年的明星賽！

「SBL超級明星對抗賽選球員」在1月31日下午5點，於 ETtoday新聞雲App、主站、運動雲、分享雲直播，由台灣第一位赴美WNBA、第一位加入WCBA以及榮獲第一、二季明星賽MVP的兩位籃壇傳奇性神秘嘉賓，將驚喜現身擔任榮譽隊長，帶領兩隊隊長黃泓瀚、蔣淯安進行搶隊員大戰，究竟夢幻分隊會如何組成，敬請期待！

【SBL超級明星對抗賽球員名單】
黃泓瀚　蔣淯安　愛德　簡浩　林書緯　梅奧
蔡文誠　塞瑟夫　呂政儒　米歇爾　簡偉儒　林郅為
張宗憲　天使　成力煥　郭昭男　陳堅恩　于煥亞　
林韋翰　賈西亞　張博勝　洪志善　蘇翊傑　陳冠全

【SBL超級明星對抗賽選球員直播】
日期：1月31日（四）
時間：17:00-17:30
直播網址：https://boba.ettoday.net/videonews/136490
全程於 ETtoday新聞雲App、主站、運動雲、分享雲全程直播

關鍵字： SBL直播抽獎SBL超級明星對抗賽選球員黃泓瀚
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

熱門新聞

台灣隊長19年！彭政閔看到「卸下球員」淚崩　哽咽宣布929引退：起床就後悔

哈登買犯再次刷新想像　三分線向前「蛙跳」全場看傻

洋基不爭馬查多　要為沙巴西亞準備「第6號先發」備胎

中職／恰恰從小獅迷　場邊搖旗吶喊樣樣來

到強隊坐板凳領冠軍戒很容易　卡特：但這麼做我內心就死了

中職／父親要他決定不要後悔　彭政閔卻跟老婆說：後悔了

讀者回應

﻿

最新新聞

1遭卡達血洗無緣決賽　阿聯主帥辭職

2王柏融5分力　打擊率5成12還有3轟

3鵜鶘移除AD封面　總管卻不接電話

4庫茲馬正向面對交易傳聞

5巴特勒個性始於公牛曾見羅斯被批

熱門新聞

1引退！彭政閔淚崩15秒：起床就後悔

2哈登三分線向前「蛙跳」買犯

3洋基要為沙胖準備第6號先發備胎

4恰恰從小獅迷　場邊搖旗吶喊

5卡特無法坐領冠軍：這麼做內心就死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

19年歷經風雨！彭政閔落淚　轉換身份幫助球員

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366