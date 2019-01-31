SBL明星賽分隊將揭曉！黃泓瀚、蔣淯安陷入搶隊員大戰

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全台最沸騰的籃球賽事「SBL超級明星對抗賽」即將開打，最夢幻的陣容已於29日投票結束後誕生啦！31日下午5點邀請兩位台灣籃球界的傳奇嘉賓，帶領人氣最旺的球員黃泓瀚、蔣淯安上演搶隊友大戰，鎖定ETtoday平台直播，並且抽出參加明星賽投票的中獎網友，送你去看2019 SBL超級明星對抗賽！

「SBL超級明星對抗賽」人氣球員票選揭曉！球迷熱情力挺將人氣票選總投票數衝破18萬。最終24名夢幻陣容終於誕生，台啤球員擁有超高人氣，一口氣由黃泓瀚、蔣淯安拿下人氣投票冠亞軍，喜愛他們的球迷千萬別錯過今年的明星賽！

「SBL超級明星對抗賽選球員」在1月31日下午5點，於 ETtoday新聞雲App、主站、運動雲、分享雲直播，由台灣第一位赴美WNBA、第一位加入WCBA以及榮獲第一、二季明星賽MVP的兩位籃壇傳奇性神秘嘉賓，將驚喜現身擔任榮譽隊長，帶領兩隊隊長黃泓瀚、蔣淯安進行搶隊員大戰，究竟夢幻分隊會如何組成，敬請期待！

【SBL超級明星對抗賽球員名單】

黃泓瀚 蔣淯安 愛德 簡浩 林書緯 梅奧

蔡文誠 塞瑟夫 呂政儒 米歇爾 簡偉儒 林郅為

張宗憲 天使 成力煥 郭昭男 陳堅恩 于煥亞

林韋翰 賈西亞 張博勝 洪志善 蘇翊傑 陳冠全

【SBL超級明星對抗賽選球員直播】

日期：1月31日（四）

時間：17:00-17:30

直播網址：https://boba.ettoday.net/videonews/136490

全程於 ETtoday新聞雲App、主站、運動雲、分享雲全程直播