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超級盃／拿冠軍得幹掉他們　布雷迪最強護衛軍

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▲▼愛國者進攻鋒線。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者進攻鋒線。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

要在超級盃解決大魔王等級的愛國者，最好盡全力干擾王牌四分衛布雷迪(Tom Brady)的傳球。不過愛國者進攻鋒線本季表現不俗，例行賽讓他只被擒殺21次排全聯盟三。而且這群硬漢的組成，全都來自後幾輪的選秀球員，再次展現球團驚人的球員養成實力。

公羊防守組相當強悍，擁有20.5次擒殺王者唐諾德(Aaron Donald)和惡名昭彰的蘇（Ndamukong Suh）兩大鋒線球員。不過愛國者進攻鋒線表現也不差，季後賽對上電光人以及酋長沒有讓布雷迪被擒殺過。「我愛死他們了，在我前面有一群硬漢兄弟幫我頂住。他們唯一的工作就是保護我，為跑鋒開路，這是全隊最無私的無名英雄。」

能否擊敗愛國者，擒殺可能是一大指標。在例行賽吞下的5場敗仗中，有4場布雷迪遭到擒殺2次以上。「進攻鋒線整季的團隊表現都非常好，讓我們能隨心所欲執行地面和傳球進攻，但超級盃最是整年最大的考驗。」布雷迪說。

愛國者進攻鋒線僅有左哨鋒圖尼(Joe Thuney)為第三輪選手，左截鋒布朗(Trent Brown)來自最終輪第七輪，中鋒安德魯斯(David Andrews)選秀落選，右哨鋒梅森(Shaq Mason)第四輪中選，右截鋒坎農(Marcus Cannon)則是第五輪。

關鍵字： 超級盃愛國者
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