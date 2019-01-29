中職／挺過黑暗期的模範生　組頭怨彭政閔「超難買」

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／綜合報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔閔傳出本季結束將就此引退，過去爆發球員大規模涉入假球案，彭政閔未曾讓球迷失望，18年走來始終如一，簽賭組頭曾稱「他買不動」、「超難買」。見過中職的興盛與低迷，恰恰是撐起職棒的重要一員，在球迷心中有難以撼動的地位。

彭政閔在2001年加入兄弟象，是「二代象」現役僅存的球員，當時面對職棒最為谷底階段，與隊友蔡豐安、陳致遠組成「黃金三劍客」轟動一時，3人在球隊擔任中心棒次串起火力，率隊再度達成隊史3連霸，但蔡豐安、陳致遠最終仍因涉入假球事件而離開職棒，僅剩恰恰仍屹立不搖。

面對假球風暴來襲，職棒環境嚴重受創，不過彭政閔與當時還在La new熊（現為Lamigo桃猿）的陳金鋒被檢調認證是職棒模範生，兩人在組頭圈的評價相當「差」，公認兩人「很難買」，陳金鋒當時不參加任何飯局；彭政閔出席吃飯場合也會視情況，若有陌生面孔，一定直接走人。

經歷中職的風風雨雨，彭政閔一路走來始終如一，成為眾球員的典範，也漸漸喚回球迷的信任，而韓職在2016年爆出假球案，韓國媒體《日刊體育》也曾派記者採訪，希望藉由恰恰的經驗，來告訴大家如何杜絕假球案的發生。