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WSBL／場均僅休2.75分鐘　林紀妏看好郭佳紋成台電看板球星

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▲▼台電，郭佳紋。（圖／籃協提供）

▲林紀妏看好郭佳紋成為台電未來看板球星。（圖／籃協提供 以下同）

記者潘泓鈺／台北報導

由於林仙芳、張家菱的出走，主打前鋒的郭佳紋被迫代班控球，本季前3戰僅休息6分鐘，28日面對電信又出戰了將近35分鐘，無奈台電還是以52比97寫下跨季24連敗。儘管如此，郭佳紋17.3分、5.3助攻都排在聯盟前3，教練林紀紋仍看好她能夠成為球隊未來的看板球星。

第12季最後兩場比賽最後兩場輸球，上季18場全敗收場，陷入跨季20連敗大低潮，又面臨林仙芳西進WCBA、張家菱離隊陣中無純控球，上季右膝髕骨韌帶撕裂休息大半季的郭佳紋被迫代班控衛角色，本季前3戰只獲得6分中，28日面對台電又打了將近35分鐘，成為名符其實的「鐵人」。

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「發生失誤的時候我會相當自責以及洩氣，但失誤後我應該要更懂得如何讓隊友舒服的接球，」郭佳紋說道，「雖然體能上不會覺得累，但一直失球多少會有點無力，真的很想趕快開胡。」

▲▼台電，郭佳紋。（圖／籃協提供）

郭佳紋本季前3場比賽場均17.3分高居聯盟第3，5.3助攻更是聯盟第1。教練林紀妏對他相當肯定，「他就像是台電的一顆『星星』照亮著大家，只要給他時間磨練多一點的經驗，他未來絕對會是台電指標性的球員。現在一部分是沒辦法才讓他打這麼久，我們接下來也會發覺其他還沒閃耀的星星，讓他們一起發光。」

關鍵字： 台電郭佳紋林紀妏WSBL
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