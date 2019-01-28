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字母哥介入調解　梅克否認要求公鹿交易他

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▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

公鹿替補中鋒梅克(Thon Maker)日前被《ESPN》爆料要求交易，26日比賽結束後，公鹿球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)表示已經與梅克談過，梅克也在接受密爾瓦基當地報紙的訪問中表示自己非常熱愛公鹿隊。

梅克本季在新教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)以及羅培茲(Brook Lopez)的到來上場時間嚴重受到壓縮，因此被報導要求經紀人將他交易至以他為核心的球隊，而公鹿陣中一哥同時也是東區明星賽人氣王的字母哥，在輸給雷霆後表示自己已經與梅克談過，「他的要求完全是出自於競爭心，既然管理階層了解到他只是渴望獲得更多上場時間那這就不會是個問題。」

▲▼Brook Lopez。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅培茲(Brook Lopez)的加入壓縮梅克的上場時間。（圖／達志影像／美聯社）

梅克本季上場時間從上季的16.1分鐘降為11.1分鐘，在面對雷霆之戰並沒有上場，但他在接受專訪時表示，「我不知道交易傳聞怎麼來的，我就是專注於每一場比賽像我以前一樣，我不會在沒經過思考就講出魯莽的話，不能讓任何事影響我。我熱愛密爾瓦基，希望記者可以幫我寫下來，我愛這座城市以及這裡的粉絲。」

公鹿在輸球後戰績35勝13敗仍排在東區第一，非常有機會進入季後賽，雖然梅克本季上場時間縮減，但是以他首輪第10順位的身手，可以為公鹿提供輪替陣容上的更多可能性。

▲▼梅克（Thon Maker）。（圖／CFP）

▲梅克（Thon Maker）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA公鹿梅克安戴托昆波
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