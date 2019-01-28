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上季認為被欺騙　瑞佛斯要求聯盟直播教練明星賽投票

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▲快艇總教練瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇總教練瑞佛斯(Doc Rivers)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

今年明星賽兩區明星隊隊長的選人將進行電視轉播，快艇總教練瑞佛斯(Doc Rivers)也呼籲聯盟應該要直播教練的投票過程，因為在上季他聽許多教練說會投票給威廉斯(Lou Williams)，但威廉斯最終並沒有進入明星賽名單。

明星賽先發名單公布後，替補名單由各隊教練互相票選產生，預計在2月1日公布，瑞佛斯就公開力挺陣中球星哈里斯(Tobias Harris)應該得到這個機會，「看看我們的戰績，而哈里斯是我們陣中最好的球員，他應該入選是有理由的。」快艇目前戰績28勝22敗排名西區第8，哈里斯本季平均可繳出21.1分、8籃板以及2.5助攻，三項數據皆為職業生涯新高。

▲▼快艇，哈里斯（Tobias Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈里斯（Tobias Harris）本季成績亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

明星賽在上季改制，由兩區的人氣王柯瑞(Stephen Curry)和詹姆斯(Lebron James)來從入選的人中挑選自己的隊友，當時兩人就表示選人過程很有趣應該進行直播，而聯盟也決定在今年直播西區人氣王詹姆斯和東區人氣王安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的選人過程，瑞佛斯就表示教練投票也該這樣做，「去年有一堆教練跟我說會投給威廉斯，但如果真的是這樣我的球員早就入選了。」認為自己被其他教練欺騙。

威廉斯在上季繳出22.6分、2.5籃板以及5.3助攻成為明星賽的遺珠之一，快艇也因此上季無人入選明星賽。本季威廉斯成績有下滑，而西區在國王希爾德(Buddy Hield)以及獨行俠唐西奇(Luka Doncic)等年輕球員竄出下，入選機率又更低。

▲▼Lou Williams,威廉斯。（圖／CFP）

▲威廉斯(Lou Williams)是上季明星賽的遺珠之一。（圖／CFP）

關鍵字： NBA快艇瑞佛斯
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