巫師在聖城19連敗　21世紀至今仍未在馬刺主場贏球

▲巫師已經在馬刺主場吞下19連敗。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

巫師28日作客馬刺之戰，讓馬刺狂轟132分最終輸球，同時也吞下在馬刺球場的19連敗，上一次在聖安東尼奧贏球已經要追溯到美國時間1999年12月11日，也就是說進入21世紀後巫師還來沒在客場贏過馬刺。

此戰馬刺球星迪羅臣(DeMar DeRozan)因傷缺陣，兩隊在上半場形成飆分大戰，巫師在首節打完落後10分，第二節一開始總教練布魯克斯(Scott Brooks)擺出三後衛的陣容，收到非常好的效果馬上打出14比4的攻勢追平比分，單節攻下43分為本季最高，上半場打完馬刺70比69取得1分領先。

Highlights from our season-high 43-point 2nd quarter! #WizSpurs | #DCFamily pic.twitter.com/KvdxzxFCMD — Washington Wizards (@WashWizards) 2019年1月28日

▲巫師單節轟下43分為本季新高。

馬刺替補三分射手貝坦斯(Davis Bertans)在此戰復出就做出巨大貢獻，聯手艾德里奇(LaMarcus Aldridge)在下半場將比分拉開，巫師雖然仍展現強大的得分能力，但防守端完全無法限制住馬刺，終場就以119比132吞敗。這是馬刺本季第5度得分超過130分，是隊史近28年來最多。

艾德里奇21投12中攻下全場最高30分，貝坦斯替補出發11投8中攻下21分，全隊一共7人得分上雙，展現堅強的團隊實力。巫師先發的兩名後衛畢爾(Bradley Beal)和薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)各攻下21分，先發五人得分都在15分以上，但可惜無法有效限制對手的進攻吞敗。

▲馬刺球星艾德里奇(LaMarcus Aldridge)狂轟30分是馬刺贏球功臣。（圖／達志影像／美聯社）

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