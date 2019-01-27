公鹿中鋒梅克喊賣我　盼成他隊核心證明樂透區身手

▲公鹿中鋒梅克。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿7呎1吋中鋒梅克（Thon Maker）本季上場時間下降為11.7分鐘，他表現也因此受影響只繳出4.7分、2.7籃板成績。根據《ESPN》報導名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，梅克已要求經紀人詢問公鹿球團將他交易的可能，並希望可以加入以他為核心的球隊，以藉此重拾他2016年第一輪第10順位的選秀身手。

報導指出，梅克因公鹿新教頭巴登霍澤（Mike Budenholzer）上任後上場時間下降，他因此認為自己樂透區的身手無法發揮，他要求經紀人告訴公鹿管理階層希望球隊能將他交易出去，他也希望加入其他隊之後能以核心角色替球隊打球。

▲公鹿教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

3年級生的梅克於2016年球季以第一輪第10順位由公鹿隊選中，當年在總教練基德（Jason Kidd）指導下，菜鳥年上場9.9分鐘繳出4分、2籃板成績，第2年上場時間提升至16.7分鐘，他繳出4.8分、3籃板成績，但公鹿於本季更換巴登霍澤（Mike Budenholzer）後他上場時間下降為11.7分鐘，梅克個人數據也退回宛如菜鳥年表現，他也因此要求球隊將他交易。

南蘇丹裔澳洲籍的梅克，年僅21歲活動能力相當不錯，曾代表澳洲於去年參加世籃資格賽，但他因捲入菲律賓鬥毆事件也遭禁賽，最後繳出場均10.5分、8籃板、2助攻成績。

梅克身高7呎主打中鋒雖具有三分球攻擊能力，但0.7顆三分球進球數遠不及今年剛加入獲重用的隊友中鋒羅培茲（Brook Lopez）繳出的2.5顆，公鹿隊由巴登霍澤執掌兵符後戰績扶搖直上，梅克對於公鹿的重要性也因此越來越低。

▼公鹿羅培茲本季曾單場投進7顆三分球。（圖／達志影像／美聯社）



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