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差別待遇？　柯瑞弟三分命中數比貝坦斯少卻參加明星賽

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▲▼貝坦斯(Davis Bertans)。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝坦斯(Davis Bertans)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

馬刺替補射手貝坦斯(Davis Bertans)三分命中率高居全聯盟第一，但根據馬刺隨隊記者楊恩(Jabari Young)報導，貝坦斯想參加三分球大賽的要求被聯盟以三分命中數不足為由拒絕，但值得一提的是，確定將參加三分球大賽的柯瑞弟(Seth Curry)命中的比他更少。

貝坦斯因個人因素缺席兩場比賽，重返球場後在26日與巫師之戰三分球8投5中攻下21分，獲得兩隊總教練稱讚，「遠離幾天籃球後我感覺自己渾身充滿能量，這是我們背靠背的第二戰，展現出能量非常重要。」波波維奇(Gregg Popovich)則說，「我不記得他是否有在內線投籃，我以前看到的只有三分，但他正學習如何運球突破，在進攻端他已經成長為更全面的球員，防守端他也會用努力來彌補弱點。」

▲▼柯瑞弟（Seth Curry）（右），柯瑞（Stephen Curry）（左）。（圖／CFP）

▲柯瑞兄弟參加三分球大賽。（圖／CFP）

貝坦斯是聯盟三年級生本季平均上場時間首度突破20分鐘，目前三分球命中92顆，且命中率高達49.2%卻仍被聯盟拒絕參加三分球大賽，確定參加的拓荒者後衛柯瑞弟三分球命中率48.1%排名聯盟第二，但命中數僅63顆，也讓馬刺隨隊記者質疑聯盟用命中數為由拒絕非常不合理。

目前美國媒體揭露可能參加明星賽三分球大賽的諾威斯基(Dirk Nowitzki)和柯瑞弟三分命中數都比貝坦斯少，諾威斯基可能在本季結束後退休，柯瑞弟則會在家鄉與哥哥柯瑞(Stephen Curry)上演「兄弟對決」。在秀味為主的明星賽，貝坦斯的名氣較低可能才是他被聯盟拒絕的主要原因。

▲諾威斯基(Dirk Nowitzki)。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾威斯基(Dirk Nowitzki)預計也將參加三分球大賽。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA貝坦斯柯瑞弟
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