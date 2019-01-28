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中職／雙獅高知交流賽 推出紀念款行李箱

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▲力挺獅子軍前進日本高知雙獅友誼交流賽，歐印推出30週年紀念款環保行李箱 。（圖／統一獅提供）

▲力挺獅子軍前進日本高知雙獅友誼交流賽，歐印推出30週年紀念款環保行李箱 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅將由總教練黃甘霖領軍遠征日本高知與日職埼玉西武獅進行雙獅友誼交流賽，也是獅隊30週年重大活動之一，歐印精品長期贊助職棒運動賽事，與統一獅策略結盟已經邁向第五年，每年例行賽結合球隊行銷活動主題日舉辦豐富好玩品牌推廣活動，讓球迷滿載而歸，更進一步認識「歐印精品」推出的各款實用行李箱。

本次雙獅友誼交流賽，歐印精品更成為選手最大後盾，將贊助本次遠征日本的統一獅教練團、選手及球隊後勤人員每人擁有Haugas環保行李箱。

Haugas環保行李箱是歐印精品台灣獨家代理授權品牌，透明外殼結合客製化設計，讓Haugas環保行李箱可多元呈現，並可回收重複使用，依據自己喜好心情更換不同設計更換。

今年是統一獅30週年榮耀時刻，球隊結合30週年主題推出紀念款Haugas環保行李箱，讓球隊教練團、選手遠征日本，展現球隊30週年整體形象，讓選手遠征出國沒有負擔，專心在比賽場上打出好成績。

統一獅郭阜林表示：「很感謝歐印精品贊助本次日本行行李箱，整體視覺設計結合30週年，讓這個行李箱感覺很有主題，也很有收藏價值，這也是自己第一次使用環保透明行李箱，感覺很不一樣，能夠結合環保，減少浪費過多購買行李箱，真的很不錯。」

▲力挺獅子軍前進日本高知雙獅友誼交流賽，歐印推出30週年紀念款環保行李箱 。（圖／統一獅提供）

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