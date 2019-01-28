U18改7局制　亞青教頭李來發：投手更重要、作戰要加快

▲亞青中華隊教頭李來發。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

國際棒壘球總會日前決議，打破棒球9局傳統，將U18及U23世界盃改成7局制，去年執教U18中華隊的總教練李來發認為這是好策略，只是作戰比以前更快，國內部分比賽也打7局，適應沒問題。

棒球項目在2008年後退出奧運，比賽時間過久是被詬病的問題，李來發認為，「棒球賽本來就是9局，考量時間拖延久才打7局，近代棒球越打越細膩，很競爭，所以拖很久，改7局一個好策略，節奏會更快。」

因應7局制，李來發認為，「作戰要加快，投手來講，若有好投手，就可以一個壓7局是最好。這樣一來狀況好與壞的投手會更凸顯出來，先發投手投3局的話，中繼也不能太差，會讓投手群更自我要求一點。」攻擊面來講，李來發認為，一場比賽攻擊機會可能會降低為2次，就看能不能把握住，不然就會被對方有機可乘。

對於過往常在8局後面被翻盤的中華隊有利嗎？李來發說，「大家都是7局同樣條件下，戰術運用還是關鍵，棒球充滿意外性，應該說資源多的球隊會有利，舉例來說對方球速達150公里以上的投手有5位以上，那相對的只有2位就不利。」

改7局制對青棒球員來說並不陌生，因為王貞治盃作為美國小馬聯盟青棒賽的國內選拔賽，賽制就是依循小馬聯盟的7局制，高中鋁棒聯賽也是7局制，李來發還提到，「像高雄舉辦的螺絲盃，為了讓更多隊參與，消化比賽的目的，也是採7局制，所以適應沒問題。」

U18世界盃是從下一屆2021年才開始改制，因此今年的玉山盃沒有變革，未來亞洲棒總也將開會討論是否2010年的亞青也改7局制，若跟進國內賽再配合改制。