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嘆市場寒冬無人在乎球員薪水　球員怒了：老闆賺更多

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▲海盜泰倫(Jameson Taillon)。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜泰倫(Jameson Taillon)。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟自由市場依舊冷清，一堆球員還在等待工作機會，海盜先發泰倫（Jameson Taillon）代表出席球員工會會議，表示現在球員對於自由市場現況感到不滿，且非常不安。

「大聯盟比賽建立在自由球員基礎之上，如果這些球員無法得到應有的報酬，那就必須改變一些事情。」不過改變的內容細節，泰倫自己也並不清楚，「我其實也不知道改變會是什麼。」

泰倫認為，如果未來自由市場狀況持續，相信會有更多球員走上薪資仲裁庭，而不是與球團提前達成協議，更多球員將放棄提前與球團簽延長合約，而是每一年靠著仲裁來獲得應有的報酬。

「沒有人會同情職棒球員薪水賺到幾百萬美元，但球團老闆們也在賺錢，而且賺得比我們還要多。」除了泰倫之外，其他球員也對自由市場停滯表達心中的不滿，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）更點名是沒競爭力的球隊「湊熱鬧」所害。

這個休賽期一共164名自由球員，至今僅58人完成簽約，尤其從這兩年的自由市場寒冬就能看出，像是哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）兩大巨星，以及前賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）、明星後援金柏瑞（Craig Kimbrel）距離春訓不到一個月都還沒有著落。

▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 還沒簽約。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟自由市場
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