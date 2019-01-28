運動雲

> >

韓國隊新教頭打安全牌　「奧運金牌」金卿文出征12強賽

ETtoday運動雲

▲▼KBO韓職NC恐龍採訪。NC恐龍總教練金卿文（圖／記者李毓康攝）

▲金卿文（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國備戰世界12強賽爭取奧運資格，KBO將在28日下午宣布前NC恐龍總教練金卿文將接下兵符，而他的挑戰就在眼前。韓媒稱選擇金卿文是安全牌，因為金卿文戰績輝煌，在2008年北京奧運率領韓國奪冠後，11年後再扛總教練。

為了爭取奧運資格，韓國得在世界12強賽取得最佳名次，但若沒有辦法從中華隊、澳洲隊守中拿到奧運資格，就得參加明年在台灣舉辦的6搶1洲際資格賽，而這項資格賽的參賽條件是，奧運主辦國日本除外，今年9月在台中的亞錦賽得前2名，韓國隊不敢輕忽，跟過往大學球員搭配二軍球員不同，準備派真職棒聯軍。

棒球重返2020東京奧運受各國重視，而且做為「衛冕軍」韓國自然不想輸了面子，原本擬定長期作戰計畫，由宣銅烈擔任常設總教練，但亞運國家隊兵役爭議的選拔風暴，讓他決定辭任。

國家隊技術委員會必須在最短時間內決定新任監督，金卿文成為這個時機點的「安全人選」，剛好他去年球季中離開NC恐龍，又擁有北京奧運執教經驗，NC恐龍從創隊到4度聯盟亞軍的經歷，各方面來看都是最佳人選。

韓國隊預計在9月選出參賽名單，在這之前金卿文無法休息，2月1日就要到各隊春訓基地觀察球員，背負著輿論壓力，如何選出符合實力，沒有兵役爭議的名單，以及短期內集合戰力，都是他眼前的挑戰。

關鍵字： 世界12強賽韓國
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

澳網／喬科維奇生涯3次連3大滿貫　GOAT之路急起直追　

日職／親眼見到王柏融　清宮幸太郎驚比電視大隻

澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三　

澳網／納達爾無緣第18冠心服口服　「他打出最好比賽」

中職／柏安力教學經驗豐富　王正棠：很快看出缺點

林書豪繳10分6助攻追分時刻被冰　麥卡倫轟大三元獵鷹

讀者回應

﻿

最新新聞

1邪惡帝國道奇隕落　讓球迷很失望

2亞足賽大迫勇也回歸　日本伊朗碰頭

3金鶯億元鋸砲戴維斯誓言找回雄風

4唐西奇生涯新高35分+大三元仍敗

5富邦盃少棒2/19開打　12強較勁

熱門新聞

1喬帥3次連3大滿貫GOAT之路急起直追　

2親眼見到大王　清宮驚比電視大隻

3喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫

4納達爾無緣第18冠心服口服

5柏安力經驗　王正棠：很快看出缺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

低調王者-明仁國中

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366