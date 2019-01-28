韓國隊新教頭打安全牌　「奧運金牌」金卿文出征12強賽

▲金卿文（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國備戰世界12強賽爭取奧運資格，KBO將在28日下午宣布前NC恐龍總教練金卿文將接下兵符，而他的挑戰就在眼前。韓媒稱選擇金卿文是安全牌，因為金卿文戰績輝煌，在2008年北京奧運率領韓國奪冠後，11年後再扛總教練。

為了爭取奧運資格，韓國得在世界12強賽取得最佳名次，但若沒有辦法從中華隊、澳洲隊守中拿到奧運資格，就得參加明年在台灣舉辦的6搶1洲際資格賽，而這項資格賽的參賽條件是，奧運主辦國日本除外，今年9月在台中的亞錦賽得前2名，韓國隊不敢輕忽，跟過往大學球員搭配二軍球員不同，準備派真職棒聯軍。

棒球重返2020東京奧運受各國重視，而且做為「衛冕軍」韓國自然不想輸了面子，原本擬定長期作戰計畫，由宣銅烈擔任常設總教練，但亞運國家隊兵役爭議的選拔風暴，讓他決定辭任。

國家隊技術委員會必須在最短時間內決定新任監督，金卿文成為這個時機點的「安全人選」，剛好他去年球季中離開NC恐龍，又擁有北京奧運執教經驗，NC恐龍從創隊到4度聯盟亞軍的經歷，各方面來看都是最佳人選。

韓國隊預計在9月選出參賽名單，在這之前金卿文無法休息，2月1日就要到各隊春訓基地觀察球員，背負著輿論壓力，如何選出符合實力，沒有兵役爭議的名單，以及短期內集合戰力，都是他眼前的挑戰。