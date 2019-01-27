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詹皇復出之日一延再延　最快30日出戰七六人

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▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯因傷已缺陣15場。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）從去年聖誕大戰受傷後，已經缺陣15場比賽打破他生涯最長紀錄，根據外媒報導他已經恢復到可以完整參加球隊訓練，不過上週原本預計要在28日交手太陽復出，將確定不會登板持續休戰中。

湖人隊今（27）日練球結束後總教練華頓（Luke Walton）受訪表示，「詹姆斯已經開始參加完整的訓練，今天主要是在防守端的訓練，他的恢復狀況看起來很好，他還是那個相當懂籃球的詹皇。」

自從詹姆斯在聖誕大戰弄傷鼠蹊部後，已經缺陣15場，這期間湖人只有5勝10敗的戰績，勝率僅0.333，也從西區第4直線滑落到西區第9。

當初詹姆斯在受傷初診時醫生評估需要休養3週，不過目前已經休養超過4週，不過先前詹皇經紀人保羅（Rich Paul）曾說，詹皇的傷勢要是在季後賽就會登板了，目前球隊已經掉出季後賽名單，或許也是詹皇該回來拯救球隊的時刻。

▲▼哈特（Josh Hart）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特膝蓋不適沒有參與球隊練球。（圖／達志影像／美聯社）

因為除了戰績掉出季後賽行列外，湖人在傷兵陣容上有著更棘手的問題，除了還沒歸隊的詹皇外，近期又傷了主控博爾（Lonzo Ball），後衛哈特（Josh Hart）也因為膝蓋不適缺席今天的球隊練球，不過華頓表示哈特將會在明天與太陽交手之戰出場。

詹皇將不會在28日出戰太陽比賽復出，最有可能的回歸之日應是30日主場迎戰七六人的比賽，湖人接下來就要面臨「葛萊美獎之旅」的連續客場征戰，因此應會趕在明星賽前最後一次主場作戰復出尋找手感。

▼少了詹皇的湖人隊也從西區第四掉出季後賽行列。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人復出LeBron James詹姆斯
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