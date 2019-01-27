瑞佛斯上場時間僅次哈登　教練讚：火箭本季最重要補強

▲火箭後衛瑞佛斯。（圖／路透社）

記者陳瑞浩／綜合報導



火箭後衛「小河流」瑞佛斯（Austin Rivers）季中由巫師加盟火箭後獲總教練丹東尼重用，他本季為火箭出賽16場有13場先發，場均上場時間可達37.3分鐘僅次陣中頭號球星哈登（James Harden）。總教練丹東尼（Mike D'Antoni）就此表示，「簽下他可能是我們今年球季做過最重要的事。」

瑞佛斯季中遭巫師交易至太陽，在無出賽記錄下他立即被太陽釋出，他隨後也立即加盟火箭。他在巫師效力29場，只先發2場，上場23.6分鐘繳出7.2分、2.4籃板、2助攻，但他來到火箭後大獲教練丹東尼重用，37.3分鐘的上場時間幾乎等同哈登的37.4分鐘，更經常擔任球隊先發，他也繳出場均11.3分、2.9籃板、3.8助攻，其中籃板為生涯新高，助攻則為生涯次高。瑞佛斯在效力火箭也因上場時間增加而三分球命中率與投籃命中率提升為33.7％與41.7％，原有的場均1.2次失誤也降為0.8次。

瑞佛斯當時曾表示，遭太陽釋出後曾一度加盟家鄉球隊魔術，但因火箭著重三分球與切入打法讓他無法拒絕，更因為火箭上個球季差點闖入冠軍賽讓他更有加入的慾望。

儘管火箭主力控球保羅（Chris Paul）將於28日回歸，瑞佛斯可能回歸替補，對於生涯7季都以替補出賽為主的瑞佛斯而言，有望再度以最熟悉的第六人角色幫助球隊。

▼火箭教頭丹東尼。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！