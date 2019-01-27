林書豪招待受歧視高中球員吃飯　期許化負能量為動力

▲老鷹後衛林書豪。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

老鷹台裔後衛林書豪因亞洲人身份自高中時期就受種族歧視。根據外媒報導，林書豪聽聞辛辛那提當地高中小球員受種族歧視，他自掏腰包請受歧視球員吃飯並邀請他們到老鷹主場看球，希望以過來人身份勉勵小球員。他也期許，希望受歧視者都能將不當言語轉化為自我成長的動力為最大目標。

根據《NBC Sports》報導，受歧視的兩位球員分別韓裔的史塔克曼（Nathan Stockman ）與非裔的傑佛森（Bobby Jefferson II），兩人是辛辛那提聖查維爾高中（St. Xavier high school）籃球隊中唯二非白人的選手。史塔克曼於比賽時曾遭觀眾以連鎖中國餐廳「華館（P.F. Chang）」稱號嘲笑他，也曾笑他是小眼睛的書呆子，傑佛森則曾於走在比賽通道時遭警察將他的球拍掉，並罵他是同性戀、不識字，只會販毒與領社會福利金。

Jeremy Lin knows how it feels to face racism on the court. So when he heard about what happened to Nathan Stockman and Bobby Jefferson II, he didn’t hesitate to act.



How hate in Cincinnati spawned a “magical moment” in Atlanta, for our MLK Day feature: https://t.co/ivLwOBMXHk pic.twitter.com/fsuGHzZEw4 — CloseUp360 (@CloseUp360) 2019年1月21日

▲林書豪勉勵受歧視高中球員。



林書豪因此請兩位球員到老鷹隊當地的華館吃飯，並表示，「我過去也遭受到種族歧視的言語影響，當時我會認為我就是這樣，但我後來將這種負能量轉為動力，因為只要讓你分心，他們就達到目的了。不能因為這種言語影響自己，必須要了解自己如何處理這種事，並透過他們的刺激來激勵自己。」

受歧視的史塔克曼與傑佛森也因此受激勵，史塔克曼之後成為球隊隊長，並在球鞋寫上「華館」兩個字激勵自己，傑佛森因在學成績優良，目前畢業後就讀長春藤聯盟的達特茅斯學院。

林書豪表示，「他們兩位球員比我想像中成熟多。」他也表示，在他高中大學階段，比較常受到這樣的歧視，但進入聯盟後，球迷的品質高了一些，這樣的事情較少見。「儘管他們可能還會遭遇一些事情，但我希望他們知道我支持他們。」林書豪早在2013年就成立個人基金會，以提供獎學金、授課反歧視課程、籃球訓練營來幫助受歧視球員。

林書豪近3場在老鷹繳出超越本季場均的12分、3籃板、4助攻表現，老鷹近3場則繳出1勝2負戰績。

▼林書豪（中）本季於老鷹為首席替補大將。（圖／CFP）

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