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林書豪招待受歧視高中球員吃飯　期許化負能量為動力

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▲▼林書豪對塞爾提克傷癒復出。（圖／CFP）

▲老鷹後衛林書豪。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

老鷹台裔後衛林書豪因亞洲人身份自高中時期就受種族歧視。根據外媒報導，林書豪聽聞辛辛那提當地高中小球員受種族歧視，他自掏腰包請受歧視球員吃飯並邀請他們到老鷹主場看球，希望以過來人身份勉勵小球員。他也期許，希望受歧視者都能將不當言語轉化為自我成長的動力為最大目標。

根據《NBC Sports》報導，受歧視的兩位球員分別韓裔的史塔克曼（Nathan Stockman ）與非裔的傑佛森（Bobby Jefferson II），兩人是辛辛那提聖查維爾高中（St. Xavier high school）籃球隊中唯二非白人的選手。史塔克曼於比賽時曾遭觀眾以連鎖中國餐廳「華館（P.F. Chang）」稱號嘲笑他，也曾笑他是小眼睛的書呆子，傑佛森則曾於走在比賽通道時遭警察將他的球拍掉，並罵他是同性戀、不識字，只會販毒與領社會福利金。

▲林書豪勉勵受歧視高中球員。

林書豪因此請兩位球員到老鷹隊當地的華館吃飯，並表示，「我過去也遭受到種族歧視的言語影響，當時我會認為我就是這樣，但我後來將這種負能量轉為動力，因為只要讓你分心，他們就達到目的了。不能因為這種言語影響自己，必須要了解自己如何處理這種事，並透過他們的刺激來激勵自己。」

受歧視的史塔克曼與傑佛森也因此受激勵，史塔克曼之後成為球隊隊長，並在球鞋寫上「華館」兩個字激勵自己，傑佛森因在學成績優良，目前畢業後就讀長春藤聯盟的達特茅斯學院。

林書豪表示，「他們兩位球員比我想像中成熟多。」他也表示，在他高中大學階段，比較常受到這樣的歧視，但進入聯盟後，球迷的品質高了一些，這樣的事情較少見。「儘管他們可能還會遭遇一些事情，但我希望他們知道我支持他們。」林書豪早在2013年就成立個人基金會，以提供獎學金、授課反歧視課程、籃球訓練營來幫助受歧視球員。

林書豪近3場在老鷹繳出超越本季場均的12分、3籃板、4助攻表現，老鷹近3場則繳出1勝2負戰績。

▼林書豪（中）本季於老鷹為首席替補大將。（圖／CFP）

▲老鷹林書豪。（圖／CFP）

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關鍵字： 林書豪NBA老鷹
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