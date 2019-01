林書豪招待受歧視高中球員吃飯　期許化負能量為動力

▲老鷹後衛林書豪。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

老鷹台裔後衛林書豪因亞洲人身份自高中時期就受種族歧視。根據外媒報導,林書豪聽聞辛辛那提當地高中小球員受種族歧視,他自掏腰包請受歧視球員吃飯並邀請他們到老鷹主場看球,希望以過來人身份勉勵小球員。他也期許,希望受歧視者都能將不當言語轉化為自我成長的動力為最大目標。

根據《NBC Sports》報導,受歧視的兩位球員分別韓裔的史塔克曼(Nathan Stockman )與非裔的傑佛森(Bobby Jefferson II),兩人是辛辛那提聖查維爾高中(St. Xavier high school)籃球隊中唯二非白人的選手。史塔克曼於比賽時曾遭觀眾以連鎖中國餐廳「華館(P.F. Chang)」稱號嘲笑他,也曾笑他是小眼睛的書呆子,傑佛森則曾於走在比賽通道時遭警察將他的球拍掉,並罵他是同性戀、不識字,只會販毒與領社會福利金。

Jeremy Lin knows how it feels to face racism on the court. So when he heard about what happened to Nathan Stockman and Bobby Jefferson II, he didn’t hesitate to act.



How hate in Cincinnati spawned a “magical moment” in Atlanta, for our MLK Day feature: https://t.co/ivLwOBMXHk pic.twitter.com/fsuGHzZEw4