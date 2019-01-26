日職／則本昂大挑戰田中將大紀錄　目標包辦投手8冠王

▲則本昂大。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天金鷹則本昂大26日在樂天生命公園的室內練習場自主訓練，也開始展開牛棚練習，為春訓做足準備，將爭開幕戰投手。樂天監督平石洋介曾表示，開幕戰投手由則本昂大和岸孝之無限期競爭，則本過去6年曾5度扛開幕戰投手，自然不會想讓位。

則本昂大邁入職棒第7年，談到今年目標，他透露，「我想要爭取作為先發投手還沒拿過的獎項。」到目前為止他與最多勝和最優秀防禦率無緣，為奪讓這些獎項全印上自己的名字而燃燒了鬥志，日本先發投手獎項包含最優秀防御率、最多勝、最高勝率、最多奪三振主要4冠之外，再加上投手最高榮譽的沢村賞、最佳9人、MVP及金手套。則本昂大要挑戰把8冠拿走，超越田中將大2013年的7冠，當時最多三振被歐力士金子千尋奪走。

繼老前輩江夏豐(阪神)、鈴木啟示(近鐵)連續6年三振王後，則本昂大也追上腳步，已經連續5年拿下三振王，而且是1966年選秀制度後，史上第4位從菜鳥年開始連續6年10勝以上投手。

不過則本昂大去年7月下旬右肘不適影響球威，所以吞了生涯最多敗的11敗，防禦率也是最差的3.69，是他煩惱所在。休季期間不敢怠慢，12月回到母校八幡商高練習，1月還找了樂天前隊友田中將大訓練，現在則是與樂天隊友辛島昂、松井裕樹共同訓練。

去年最優秀防禦率的隊友岸孝之競爭開幕戰投手，如果則本昂大獲任開幕戰投手，將會成為跟岩隈久志並列第6次最多。則本昂大說，「因為是143場比賽的開端，有特別想表現的心情，但還是要顧及長遠，想比去年更強烈的心情去準備。」