運動雲

> >

市場呈「死魚狀態」僅58人簽約不滿4成　工會：棒球遭危害

ETtoday運動雲

▲2018美聯分區戰G1,紅襪終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）還在找工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟球員工會不滿自由市場呈現「死魚狀態」，根據《美聯社》報導，今年休賽季一共有164名自由球員，從去年至今僅58人完成簽約，簽約率僅3成5，對於自由市場寒冬現況，工會會長克拉克（Tony Clark ）痛批，「這已經嚴重危害到棒球。」

克拉克表示，「過去兩年自由市場停擺的問題，已經嚴重威脅到棒球比賽。」市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）都未完成簽約，包括前美聯賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）及明星後援金柏瑞（Craig Kimbrel）都還在市場等工作。

巨人明星三壘手隆戈利亞（Evan Longoria）認為，現在自由球員身價一直被球團貶低，「許多知名球星還沒完成簽約，感到非常可惜。而身為球員的我們必須堅定立場，相信自己的價值，為了自身權利奮戰下去。」

針對近年自由市場寒冬問題，艾瑞塔（Jake Arrieta）也給予年輕球員警告，「所有大聯盟一年級生到三年級生，最好關注自由市場的問題，下一個就是你們！」

根據美聯社資料顯示，今年大聯盟球員年薪總額約46億美元，比起去年下滑將近1.15億美元，這是大聯盟自2004年以來第二大的降幅，而聯盟球員薪資也有M型化的趨勢，加上因豪華稅累進稅制比以往罰更重，球團花錢更斤斤計較，傾向不提出大合約，改投入自家農場的開發。

▲哈波（Bryce Harper）在國民主場最後一戰？ （圖／達志影像／美聯社）

▲市場最大咖哈波（Bryce Harper）也還沒簽約。 （圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟自由市場
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

熱門新聞

中職／郭泓志離開富邦悍將　茶壺風暴是關鍵

國際棒球賽宣布重大變革　U23、U18將改7局制

中職／郭泓志補強兄弟左投牛棚　與鄭凱文、李振昌共築後防

SBL／失誤忙著抱怨不回防　許晉哲怒批：不想打的不會讓他上

林書豪該與前黃蜂主帥重聚？美媒看好他到魔術發揮最大潛能

亞足賽／孫興慜3場0進球造4球將提早返熱刺　球迷呼喊快回來

讀者回應

﻿

最新新聞

1名人堂代表哪隊？穆西納不選洋基

2美國政府關門　紅襪造訪白宮延期

3MLB市場寒冬！僅58人簽約不滿4成

4教士想簽馬查多、哈波和瑞爾穆托

5孫興慜將提早回熱刺　球迷呼喊快回來

熱門新聞

1茶壺風暴　郭泓志離開富邦悍將關鍵

2國際棒球變革　U23、U18改7局制

3郭泓志若進兄弟　與李振昌合扛終結者

4許晉哲怒批：不想打的不會讓他上

5林書豪到魔術能發揮最大潛能？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366