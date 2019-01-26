市場呈「死魚狀態」僅58人簽約不滿4成　工會：棒球遭危害

▲明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）還在找工作。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟球員工會不滿自由市場呈現「死魚狀態」，根據《美聯社》報導，今年休賽季一共有164名自由球員，從去年至今僅58人完成簽約，簽約率僅3成5，對於自由市場寒冬現況，工會會長克拉克（Tony Clark ）痛批，「這已經嚴重危害到棒球。」



克拉克表示，「過去兩年自由市場停擺的問題，已經嚴重威脅到棒球比賽。」市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）都未完成簽約，包括前美聯賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）及明星後援金柏瑞（Craig Kimbrel）都還在市場等工作。

巨人明星三壘手隆戈利亞（Evan Longoria）認為，現在自由球員身價一直被球團貶低，「許多知名球星還沒完成簽約，感到非常可惜。而身為球員的我們必須堅定立場，相信自己的價值，為了自身權利奮戰下去。」

針對近年自由市場寒冬問題，艾瑞塔（Jake Arrieta）也給予年輕球員警告，「所有大聯盟一年級生到三年級生，最好關注自由市場的問題，下一個就是你們！」

根據美聯社資料顯示，今年大聯盟球員年薪總額約46億美元，比起去年下滑將近1.15億美元，這是大聯盟自2004年以來第二大的降幅，而聯盟球員薪資也有M型化的趨勢，加上因豪華稅累進稅制比以往罰更重，球團花錢更斤斤計較，傾向不提出大合約，改投入自家農場的開發。

▲市場最大咖哈波（Bryce Harper）也還沒簽約。 （圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

