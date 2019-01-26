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幹大的！教士計畫簽馬查多補三壘　目標哈波、瑞爾穆托

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

從去年休賽季開始，一直有消息傳出教士有意大肆補強，現在他們準備幹大事，把目標擺在市場最大咖哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）身上。根據聖地牙哥媒體報導，教士不僅希望簽下馬查多補三壘，同時還持續追逐哈波，補強野心勃勃。

報導中指出，針對三壘防區，教士球團傾向簽自由球員，而不是透過交易補強，意味教士簽馬查多的意願更為強烈。此外，馬查多不是唯一目標，哈波及馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto,）也都在補強名單之中，交易協商持續進行。

去年12月馬查多陸續與白襪、洋基和費城人會談，這3隊也是最主要的競爭者，但隨著洋基退出爭奪戰後，費城人把目標轉向哈波，僅白襪開出7至8年價碼1.75億至2.5億美元之間的報價。除此之外，還被爆出兩支神秘買家，教士看來就是其中之一。

教士上次打進季後賽已是12年前，休賽季放話大肆補強，但至今並沒有太多動作，僅在市場以2年800萬美元簽下金斯勒（Ian Kinsler），如今距離春訓僅剩下3個星期，教士也開始加大力度。

上季教士戰績66勝96敗，排國聯西區墊底，但他們自家農場深度足夠，加上擁有一壘強打霍斯莫（Eric Hosmer）坐鎮，若未來能補進哈波或馬查多，有望衝擊睽違已久的季後賽。

▲瑞爾穆托(J. T. Realmuto)（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞爾穆托(J. T. Realmuto)（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 教士哈波馬查多瑞爾穆托
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