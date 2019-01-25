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勇士連4季4人入選明星賽？　柯爾認為不可能

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▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林本季成績不佳入選明星賽機率低。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

勇士在卡森斯(DeMarcus Cousins)歸隊後，43年來首度出現先發五人在上季都有入選明星賽，而本季明星賽先發名單已經公布，柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)都成功入選，且勇士過去連3季都有4人入選明星賽，但總教練柯爾(Steve Kerr)認為本季不會再有這種情形。

勇士陣中的格林(Draymond Green)、湯普森(Klay Thompson)、柯瑞以及杜蘭特已經連續3季都有入選明星賽，加上休賽季簽下因阿基里斯腱斷裂得不到理想報價的卡森斯，本季組成五名先發都是全明星的超級強隊，但湯普森與格林都在本季陷入低潮，讓總教練柯爾直言，「老實說我不覺得今年會像上季一樣，格林最近三周打得很好，但是前一個月他本人會第一個告訴大家自己沒有全明星水準，所以我猜他無法入選。」

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯加入勇士後，勇士擁有五位全明星。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森本季三分命中率38.2%創下生涯新低，雖然仍有幾場精彩演出但都無法長時間維持，柯爾對此表示，「湯普森這個月打得非常驚人，我知道他今年整體成績不好，西區有許多好手，不過我想他仍有很大的機會。」湯普森則表示，「我想參加明星賽，只要繼續保持西區第一就會很有機會，不過如果我沒進那也不是世界末日，我會好好享受假期。」

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

本季西區各隊戰力接近，即使是戰績較差的鵜鶘與獨行俠陣中都有戴維斯(Anthony Davis)和唐西奇(Luka Doncic)等好手，要擠進明星賽窄門並不容易，聯盟將在2月1日公布完整的替補名單。

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關鍵字： NBA勇士湯普森格林柯爾
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