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表弟真的回來了　出賽第3場就吃T有夠無奈

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▲勇士卡森斯。（圖／CFP）

▲卡森斯。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

卡森斯(DeMarcus Cousins)先前正式回歸戰場，在他復出第一戰面對快艇就有出色表現，僅出場15分鐘就繳出14分，6籃板，3助攻，不過他依舊不得裁判緣，15分鐘就6犯出場。25日出戰巫師，熟悉的「表弟」再次回來，他在第二節與對手糾纏隨後將人推開，正式吃下勇士比賽中第一次技術犯規，金州生涯吃T次數來到2次。

身為過去聯盟的「吃T王」卡森斯曾創下單季17次技術犯規的驚人紀錄，可見他在場上猶如一顆不定時炸彈隨時都會引爆自己情緒。在他勇士生涯的首秀雖然沒有吃下技術犯規，但也沒再客氣地上場15分鐘就6犯離場，即便如此他表現也非常高效，正負值達到正21全隊第2高。

相比面對快艇的首秀，「表弟」對決巫師可以看出他已經越來越融入球隊，在籃下的能力依舊保持相當出色，不過第二節他在禁區與巫師中鋒布萊恩(Thomas Bryant)進行搏鬥，但未能打進隨後巫師發動快攻，此時卡森斯仍還在和對手糾纏，雙方的手一直勾在一起，「表弟」忍無可忍直接把布萊恩手甩開，但這一舉動馬上被裁判發現，也直接給他一記技術犯規，讓他相當無奈。

這是卡森斯在勇士比賽中第一次被吹T，而他先前在場邊觀看比賽，也被吹過一次技術犯規，勇士生涯目前一共累計2次，本戰他上場24分鐘攻下17分，6籃板，3助攻。

關鍵字： NBA勇士卡森斯
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