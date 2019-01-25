醫療贊助陳奎儒拚新賽季　2月澳洲首戰目標4月亞田賽

▲去年亞運田徑110欄架陳奎儒摘銀。（圖／記者季相儒攝）



記者路皓惟／台北報導

聯新國際醫療集團推出「菁英運動員贊助計畫」，4年挹注2400萬元協助運動員打造健康身體，爭取更好的成績表現。雅加達亞運110欄銀牌好手陳奎儒今25日出席簽約記者會表示，這對選手是很大的照顧，也讓運動員更無後顧之憂。

「聯新國際醫療菁英運動員贊助計畫」包括：360度全方位專業運醫傷檢、專屬尊爵醫療照護、訓練津貼、得牌加碼獎金等措施。其中，運醫傷檢提供選手每年例行一次與大型比賽後的全方位運動健檢服務，包含運動營養諮商、運動心理與壓力諮商、睡眠與運動疲勞檢測、運動處方與肌力體能諮商等項目。

「以前都是自己找資源，自己要支付醫療費用。」陳奎儒表示，「有了這項計畫，選手們少了一份擔心，可以就近提供選手全方位的照顧，讓選手無後顧之憂投入比賽。」

「菁英運動員贊助計畫」全方位的服務，陳奎儒也計畫未來做其他檢測項目，「之後會跟教練討論一下，預計會做體能方面的檢測，看看自己的訓練狀態如何。」

因為今年賽季比較早開始，提前備戰的陳奎儒因訓練強度大，不慎扭了腳踝，不過現在傷勢已無大礙，接下來將於2月中參加台北市春季盃，為2月21日澳洲賽事提前暖身，專心把目標擺在4月於卡達舉行亞洲田徑錦標賽。

▲聯新國際醫療4年2400萬「精英運動員贊助計畫」於體育署舉行簽約儀式。（圖／記者路皓惟攝）