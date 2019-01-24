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SBL／龍頭金酒險遭爐主台銀翻盤　教練吳俊雄說重話

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▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

身為聯盟龍頭的金酒24日碰上僅有4勝的爐主台銀，雖然最終贏球但過程一點也不輕鬆，第三節領先多達20分，卻在最後一刻被追到3分差距以94比91艱辛三連勝。執行教練吳俊雄賽後就批評球員，不管怎樣都應該要尊重對手，此役態度實在過於鬆散。

首節團隊猛轟31分建立12分優勢，上半場打完還保有3分領先，但台銀易籃後又出現本季的老毛病「一節爆」，被金酒拉出23比1攻勢扭轉戰局反倒落後20分。台銀第四節趁著金酒大意的時候，張博勝、泰勒（Joseph Taylor）、陳昱瑞連續轟進4顆三分球猛追，但仍難以彌補第三節的失分，最終金酒以94比91驚險三連勝穩坐龍頭。

「我一直強調要尊重對手，今天頭尾兩節實在是打得太鬆散、隨意，尤其是防守方面，」吳俊雄賽後神色凝重地說道，「今天能贏應該是老天爺的眷顧，如果張博勝讀秒階段的那顆三分球進的話結果可能就不一樣了，這不是一支頂尖球隊應該有的現象。」

▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

甫拿下單週最佳球員的夏普（Walter Sharpe）攻下27分、11籃板，克羅埃西亞射手佐藍（Zoran Vrkic）擺脫前兩場三分球總計12投不中的低潮，以71.4%的高外線命中率飆進5顆三分彈挹注19分，板凳挺身而出的張容軒16分進帳，于煥亞15分、8助攻、6籃板全能演出。

台銀方面，去年12月回鍋2場便扭傷腳踝被註銷的泰勒二度回鍋，繳出28分、12籃板、4助攻、4抄截、2阻攻，天使（Angel Nunez）豪取20分，張博勝與本季狀元陳昱瑞分別挹注14分、12分，差點上演「小蝦米吃大鯨魚」戲碼。

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關鍵字： SBL金酒台銀夏普泰勒
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