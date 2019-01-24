挺禁藥邦茲、火箭人入選名人堂　A-Rod：祈禱我也能進

▲聯盟全壘打王邦茲，生涯762轟。(圖／達志影像／美聯社)



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟2019年名人堂票選出爐，曾陷禁藥醜聞的邦茲（Barry Bonds）、「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）都沒過75%得票率門檻，7度叩關失敗。前大聯盟知名球星A-Rod（Alex Rodriguez）對此表示，「他們兩人沒有進名人堂，這是天大的遺憾。」

A-Rod生涯成績輝煌，但過去禁藥「黑歷史」卻成了進名人堂的最大阻礙，因此，邦茲和克萊門斯成為曾經陷禁藥風波的指標球員，若他們兩人進入名人堂，代表這些生涯成績染上污點的禁藥球員們，也有進入名人堂的幾會。

A-Rod表示，「如果你仔細思考邦茲和克萊門斯的情況，他們在33、34歲時結束生涯，首次獲得名人堂票選資格時，也是禁藥風波鬧得最大的時候，對我來說，他們沒進名人堂是很大的遺憾。我始終都支持著他們，兩人都是我的好朋友，我永遠力挺他們。」

▲「火箭人」克萊門斯。(圖／達志影像／美聯社)



「無論最後我進名人堂與否，我都想表明，我想要進名人堂，我希望，我也祈禱我能進名人堂，名人堂是職棒球員最終的目標。」A-Rod表示。據名人堂規定，球員在退休5年後可參與名人堂票選，A-Rod將於2022年首度叩關名人堂。

A-Rod大聯盟22年生涯，留下696支全壘打、3115支安打、2086分打點等偉大紀錄。退役後轉戰球評圈，講評專業、幽默風格深受球迷喜愛，成了電視台收視保證，也讓他擺脫過去難搞自負的球員形象，由黑翻紅成了形象良好的專業球評。

▲3屆美聯MVP得主A-Rod。（圖／達志影像／美聯社）



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