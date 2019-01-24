神秘買家浮現！教士首次追逐哈波、馬查多　衝擊季後賽

▲自由市場兩大球星哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由市場球星馬查多（Manny Machado）爆出2支神秘買家，教士隊很可能是其中之一，根據《Fancred Sports》記者海曼（Jon Heyman）報導，教士正鎖定馬查多和哈波（Bryce Harper）目前市場最好的兩大球星，目標衝擊世界大賽。

據海曼消息來源指出，教士補強野心勃勃，休賽季已經分別向工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）和三壘手莫斯塔克斯（Mike Moustakas）聯繫，現在又把雷達掃向哈波跟馬查多，然而這是教士首次傳出加入馬查多、哈波爭奪戰，此舉引起外界的關注。

自從哈波與費城人球團於拉斯維加斯見面後，哈波的簽約傳聞逐漸平息，傳言費城人在這場爭奪戰處於領先位置，除了費城人網羅態度積極外，前東家國民也端出3億美元以上合約報價，而就目前看來，小熊和道奇已經不在哈波的選項之中。

至於馬查多部份，先前美媒報導稱白襪開出7年1.75億美元合約，除白襪和費城人兩個主要競爭者外，還多了兩支神秘球隊，其中一支球隊已經在近期與馬查多陣營會面，提出了比白襪更優渥的合約，馬查多老爸也爆料，道奇也加入這場爭奪戰，還給出了一份報價，但這消息至今未獲得證實。

從去年休賽季開始，一直有消息傳出教士有意大肆補強，但目前為至，這支位於國聯西區的隊伍並沒有太多動作，在市場以2年800萬美元簽下金斯勒（Ian Kinsler）。上季教士戰績66勝96敗，排國聯西區墊底，但他們自家農場深度足夠，加上擁有一壘強打霍斯莫（Eric Hosmer）坐鎮，若未來能補進哈波或馬查多，有望重返睽違已久的季後賽。

▲教士在季後簽下老將金斯勒（ian Kinsler）。（圖／達志影像／美聯社）



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