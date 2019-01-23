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旭村盃／豐里國小開創足球館　成龍贊助球衣成校史文物

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▲▼ 成龍贊助的球衣為豐里珍貴珍藏。（圖／記者林育正攝）

▲成龍贊助的球衣為豐里珍貴珍藏。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台東報導

「國泰世華旭村盃足球賽全國少年暨青少年足球邀請賽」從21日一連5天在台東縣豐里國小開戰。豐里最早在50年代就有足球隊，最近幾天才迎來全新的「足球館」，裡頭不僅有歷年來記載風光隊史的獎杯，還有足球撞球桌，甚至有國際動作巨星成龍捐贈的球衣。

豐里國小校長蔡見明和主任陳東宏表示，過去曾接到來自一位台北的宋小姐的電話，表示願意贊助球衣等裝備，但不願意透露背後老闆身份，直到事後才表名幕後的善心人士，就是國際巨星成龍。球衣送到時，上頭更繡著「龍」的標誌，現在也成為鎮校之寶。

其實國際巨星成龍也算和台東有一面之緣，過去在拍攝電影《十二生肖》時他就曾在台東待了長達1個月。不過校方表示，真的很可惜沒能親自向他道謝。

足球館最近一個月才完工，牆上不僅有照片和獎杯訴說著足球隊史，還有讓球員同樂，還同時能訓練球技的設施。一旁的桌球桌上擺著足球，球員能用「頭鎚」進行桌球賽。隔壁是設置在地面的「撞球台」，有白色足球當作母球，得將3顆色球碰進洞，和撞球規則類似。

人工造景的樹上，則綁著能夠練習頭鎚的足球。豐里國小的足球館寓教於樂，就練前來參賽旭村盃的對手都來參觀朝聖，見識足球隊史等於校史的強權。

▲▼ 成龍贊助的球衣為豐里珍貴珍藏。（圖／記者林育正攝）

▲足球館設置足撞球球台。（圖／記者林育正攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 旭村盃足球豐里國小
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