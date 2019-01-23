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高中木聯／陳柏毓生涯首完封　休2天再先發目標進8強

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▲北科附工陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲北科附工陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

北科附工高二強投陳柏毓早被職棒球團鎖定，他20日繳出生涯首場完封勝，23日再背負王牌之責先發，完成降低失分的任務。

陳柏毓19日木棒聯賽首戰前三打席都敲安打，包括1發場內全壘打貢獻2打點2得分，20日當先發投手對決三民高中，投9局，用85球，僅被敲出零星3支安打，飆6次三振，最快球速146公里，均速140公里，完全封鎖三民打線。

談到生涯首場完封勝，陳柏毓說，「是很特別的感覺，原本只設定投6、7局，但是用球數不多，教練好幾次問我能不能投下去，我都以OK的手勢回應。」

北科附工23日賽前雖然保有3勝，仍派出陳柏毓先發要壓低失分，他投5局失3分讓北科附工順利以分組第一之姿晉級第二階段。休2天再先發，陳柏毓仍做好自己的角色，他說，「畢竟是第一階段最後一場了，一點一點慢慢投下去，可惜被宗哲打二壘安打才敗投，還是有需要學習的地方。」面對第二階段比賽，陳柏毓要把身體調好，訓練強度增加，他目前專注於投手丘上的任務，若不先發則會扛指定打擊，暫不扛游擊手的角色。

從高一就備受矚目，升上高二也被職棒球團持續追蹤著，陳柏毓坦言，「高二當學長要帶領學弟，隨時都要注意場上狀況，野手陣容跟去年都不一樣，但大家都在進步，我對我們有信心，設定目標在8強，希望能達成。」

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關鍵字： 陳柏毓北科附工
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