澳網／小威產後四大滿貫都未奪冠　仍差一冠平史上最多

▲小威廉絲在本屆澳網未進四強。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

小威廉絲(Serena Williams)在澳網女單8強賽被普莉斯可娃(Karolina Pliskova)上演「神奇逆轉」於決勝盤連輸6局遭淘汰，產後復出的連續四次大滿貫賽都未能奪冠，以往穩定的成績已不復見，小威要挑戰生涯第24座大滿貫冠軍的目標更難完成。

2017年小威奪下澳網冠軍後，但不久後卻宣布懷孕生產後，直到去年法網才復出，前三輪輕鬆過關後突然宣布退賽，但在約一個月後的溫布頓小威捲土重來打入決賽，可是在決賽面對德國名將柯柏(Angelique Kerber)小威失去了前幾輪的宰制力直落2輸球。

▲2019澳網8強，普莉斯可娃(Karolina Pliskova)擊敗小威。（圖／路透社）

去年美網決賽，小威面對日本新星大阪直美嚴重受到主審判決的影響，甚至因為與主審爭論而遭判罰一局，再次將冠軍金盃拱手讓人。，年澳網擊落球后哈勒普(Simona Halep)後，被認為很有機會挑戰生涯第8座澳網冠軍，但是在八強隊上普莉斯可娃的比賽於決勝盤浪費4個賽末點遭連得6局逆轉。

史上最多大滿貫冠軍為考特(Margaret Smith Court)的24座，小威距離追平這目標只差一座，雖然連續4次皆失利，她仍在賽後有信心的表示，「我的目標就是勝利，我不會說我休息了一年就做好輸球的準備，下一個就是法網，我仍覺得自己能贏。」

▲ 小威在去年美網決賽辱罵裁判。（圖／達志影像／美聯社）