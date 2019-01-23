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澳網／前球后莫瑞絲摩教導　法國普耶首闖大滿貫4強

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▲▼2019澳網八強，普耶(Lucas Pouille)。（圖／路透）

▲普耶(Lucas Pouille)生涯首度闖進大滿貫4強。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

法國24歲小將普耶(Lucas Pouille)在澳網8強賽以7比6(4)、6比3、6(2)比7、6比4擊敗加拿大重砲手羅尼克(Milos Raonic)，生涯首度闖進大滿貫4強賽，在與曾經執教過英國名將穆雷(Andy Murray)的女教練莫瑞絲摩(Amelie Mauresmo)指導下成績更上層樓。

普耶在前三次與羅尼克交手不但都無法贏球甚至連一盤都沒能拿下，但此戰他把握住羅尼克前2盤一發命中率不佳，兩盤各破對手一個發球局先取得2比0領先。第三盤羅尼克狀態回神，雖曾被逼出4個破發點但都成功保住還發出9記ACE球，在搶7決勝局連續破掉普耶3個發球分搶回一盤。

▲▼2019澳網八強，羅尼克(Milos Raonic)。（圖／路透）

▲2019澳網八強，羅尼克(Milos Raonic)輸球。（圖／路透社）

第三及第四盤普耶都沒讓羅尼克取得任何一個破發點，在關鍵第10局普耶逼出破發點同時也是賽末點，雖羅尼克展現韌性化解2個，但普耶在第三個賽末點強勢的回發球逼羅尼克回球出界拿下勝利，繼2010年松加(Jo-Wilfried Tsonga)之後，再次有法國選手闖進澳網4強。

今年39歲的莫瑞絲摩辭去法國台維斯盃隊長的職務專心執教普耶，她曾於2014年執教過穆雷，在她的幫助下，普耶擺脫連5屆澳網首輪出局的命運讓他一舉闖進4強，他的對手將會在喬科維奇(Novak Djokovic)與錦織圭之間產生。

▲▼莫瑞絲摩(Amelie Mauresmo)曾執教過穆雷。（圖／路透）

▲莫瑞絲摩(Amelie Mauresmo)曾執教過穆雷(Andy Murray)。（圖／路透社）

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關鍵字： 澳網普耶羅尼克
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