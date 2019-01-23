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澳網／錦織圭大滿貫僅贏喬帥1次　取勝極具挑戰

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▲▼2019澳網第4輪，錦織圭。（圖／路透）

▲錦織圭過去在大滿貫中對戰喬科維奇僅贏過一次。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

日本網壇一哥錦織圭先前和西班牙好手布斯塔(Pablo Carreno Busta)打了5小時的五盤大戰，最終錦織圭以6比7(8)、4比6、7比6(4)、6比4、7比6(8)連拿三盤收下勝利。8強賽對手將對決球王喬科維奇(Novak Djokovic)，面對狀況逐漸回溫的「喬帥」這將會是錦織圭極具挑戰的一役。

29歲的錦織圭在2017年因傷病困擾休戰一段時間，去年復出後整體發揮都相當穩定，世界排名也重返前10。今年澳網他以第8種子身分出賽，在64強賽以及16強賽都被逼入搶10，但錦織圭憑藉強大韌性都一一化解對手攻勢，可見他狀況已經調整至絕佳狀態。

不過喬科維奇雖然在卡達公開賽準決賽中爆冷輸給阿古特，但今年澳網中他卻僅有在32強以及16強中各掉1盤，其中僅有上一戰面對梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)打到一次搶7較為艱辛，其他對戰都顯得游刃有餘，喬帥也同樣被視為這次奪冠大熱門。

▲▼2018年終賽喬科維奇(Novak Djokovic)奪首勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇今年狀況極佳被視為奪冠熱門。（圖／達志影像／美聯社）

除了整體實力以及狀態喬科維奇都佔據優勢外，從過往兩人交手紀錄來看，錦織圭趨於絕對下風，去年美網兩人在準決賽交手「喬帥」以6比3、6比4、6比2輕鬆獲勝，溫網喬科維奇同樣以6比3、3比6、6比2、6比2拿下。

上一次錦織圭擊敗喬科維奇還要追朔到2014年美網4強戰，這也是兩人在多次大滿貫交手中錦織圭唯一獲勝的一次，若「網球王子」要再次成功打贏喬科維奇，必須將失誤控制到最低，才能與球王一搏。

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關鍵字： 澳網錦織圭喬科維奇
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