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澳網／普利斯可娃化解4賽末點逆轉小威　4強戰大坂直美

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▲▼2019澳網8強，普利斯可娃(Karolina Pliskova)。（圖／路透）

▲2019澳網8強，普利斯可娃(Karolina Pliskova)擊敗小威。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

普利斯可娃(Karolina Pliskova)在決勝盤1比5落後給小威廉絲(Serena Williams)之下，神奇先化解4個賽末點，再連拿6局完成大逆轉，決勝盤以7比5獲勝，接著將在四強賽面對另一場直落二獲勝的大坂直美，這將會是兩人第四度交手，並且是首度在大滿貫對決。

23日早場首戰，第4種子大坂直美擺脫前兩輪都是失1盤再連勝2盤的不穩狀態，8強對上烏克蘭正妹斯維托利娜(Elina Svitolina)僅花1小時12分鐘便以6比4、6比1獲勝。斯維托利娜此戰狀態不佳一發進球率58%，在一發進球率不高的情況下二發得分率更是只有27%，在第二盤0比3落後時還一度申請醫療暫停，最終便直落2輸球，無緣成為歷史上第一位打進澳網4強的烏克蘭人。

▲▼2019澳網8強，大阪直美。（圖／路透）

▲2019澳網8強，大坂直美獲勝。（圖／路透社）

普利斯可娃在與小威之戰，首盤第3局完成關鍵破發以6比4搶下第一盤。，第二盤第5局她又率先破發情勢大好，小威展現韌性在下一局馬上連得4分破回，關鍵第10局普利斯可娃浪費5個局點，遭小威破發同時以4比6輸掉第二盤。氣勢提升的小威在決勝盤2度破發取得5比1的領先。

第三盤普利斯可娃雖在第7局及第10局合計被逼出4個賽末點，但她頂住壓力竟連得6局完成逆轉，生涯首度闖進澳網四強。

▲▼小威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲輸球。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網小威廉斯大坂直美
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